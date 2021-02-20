Modernleşme Sorunu - Prof. Dr. Mehmet Y. YAHYAGİL
Yüzyılın sorunsalı yeni bir tür refah devletine ulaşmaksa, bu
amacı gerçekleştirmek için modernleşme sürecinin
dijitalizasyon ve kültürleşme ile bağlantısını hesaba katmak gerekir. Ayrıca,
modern kavramının akademik açıdan teolojiyle ilişkisini ve küreselleşme
olgusunun normatif olduğunu da akıldan çıkarmamak gerekiyor. Bilindiği gibi
günümüze ait, içinde olduğumuz anı yansıtan ve bu anın
karakteristiklerinin bileşimi modern olarak adlandırılır. Aslında bu nedenle
insanlarda “dünya
küçülmektedir” algısı
oluşmaktadır. Günün modernlik anlayışı bilişim ve iletişim teknolojileriyle
bütünleşmekten geçiyor ama
etik ilkeler ve kültürel
değerlerle olan bağıntısı da önem kazanıyor.
İstatistikler 8 milyarlık dünya nüfusunun yarıdan fazlasının internet kullanıcısı olduğunu gösteriyor. Küresel ticaretin devleri arasında ABD’den Amazon ilk sırayı alırken; onu Wall-Mart Stores, Alphabet, Ali Baba ve Facebook izliyor. Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait Ali Baba dışında tamamı ABD’nin olan bu dev güçler Avrupa ülkeleri dahil tüm dünyada insanların algılarını, düşünce biçimlerini ve yaşam tarzlarını etkileyebiliyor. Tüm bu işletmelerin yönetimleri Forbes’in analizlerine göre, %94 oranında dijital dönüşümü kritik aşama olarak tanımlıyor.
İSTATİKSEL GERÇEKLER
İşte “dijitizasyon”
ya da “ikinci makine devri”
türlü araç ve tekniklerle toplanan bilgileri (verileri) dijitale dönüştürmek; bu muazzam veri
kaynaklarının hükümetler ve işletmeler tarafından yaşamın her alanına yönelik stratejilerinin belirlenmesi
için kullanımı da “dijitalizasyon” olarak tanımlanıyor. Bu sürecin yansımalarını tüm
dünya ülkelerinde görmek
mümkün...
Bunun için hemen her ülke modernleşme yolunda dev adımlar(!) attığını, devlet kuruluşlarının ve kendi halklarının çağdaş teknolojiyi kullanarak modern olduğu kanısına varıyor. Evrensel sosyo-ekonomik göstergeler arasında yer alan iş ve yaşam kalitesi, insan hakları, cinsiyet eşitliği ve mutluluk istatistikleri ise durumun pek de öyle olmadığını, çoğu ülkenin modern kavramının niteliklerine sahip olamadığını gösteriyor.
Sanatsal alanda ön
planda olan, aydınlanma çağını
başlatan, ulusal gelirleri en yüksek ülke yönetimleri ve halk kitlelerinin dinsel, ırksal ayrımcılık eğilimleri
ve Hıristiyan Batı ülkelerde yükselişe geçen İslamafobi (Islamophobia), küreselleşme
olgusunun sorunlarını tüm çıplaklığıyla yansıtmaktadır. Kısaca, bilişim ve
iletişim teknolojilerinin, McLuhan’ın ünlü uz görüsü olan “insanları
birleştirecek ortak bir dünya kültürü” (global culture) oluşturacağı varsayımı
bütünüyle rafa kaldırılmış ve modern kavramı yeniden tartışmaya açılmıştır.
JAPONYA ÖRNEĞİ
Modernleşme olgusu dünyanın başka köşelerinde farklı biçimlerde gözlemlenebilir. Burada Japonya, kanımca,
güzel bir örnektir.
Japonya’nın “ne yaptığı”
sorgulanacak olursa, öncelikle
küreselleşmenin etkilerinin onların da kültürel dokusunu büyük ölçüde tahrip ettiğini, Amerikanlaştığını
vurgulamak gerek. Sorunun yanıtı; siyasal ve toplumsal liderlerin
küreselleşmenin etkisini kadim Japon kültürü içinde akılcı
yaklaşımla eritip, 20 yıl içinde
insanlarını belli normlara dayalı olarak bütünleştirmeleri ve yenilikçiliğe açık toplumsal bir refleks
oluşturmayı başarabilmeleridir.
Bunun yanı sıra ülkelerindeki kentleri dijital teknolojiyle akıllı kentlere (smart city) dönüştürmeyi belli ölçüde gerçekleştirebilmeleri, dünyadaki en önemli 500 küresel şirketten yüzde 10'unun Japonya’ya ait olması da modernizmin yansımasıdır.
Yine bu bağlamda emperyalizme direnen, kültürünün izlerini çağdaş öğelerle zekice buluşturarak güzel sanatlarda “fütürist/modern” anlayışını geliştiren kimi Afrika ülkelerini ve Çin’in kendine özgü yapısını da anımsamak gerekiyor. İşin özü, bu zor küresel oyundaki kritik hamlenin, toplumsal refleksi çok yönlü, yenilikçi bir değişim stratejisine dönüştürebilmek olduğunu kabullenmektir.
BUGÜNDEN BELLİ
Biden’ın potansiyel riskleri dikkate alarak belirlediği siyasal
ve ekonomik yaklaşımına ilişkin ilk söylemlerinin ipuçları
İran ve Ortadoğu planının ayrılmaz bir parçası olan Türkiye’nin insan hakları ve özgürlük sorunlarına farklı yaklaşacağını
ve Türkiye’nin -kendine özgü-
demokrasi anlayışına karşı çıkacağının işaretidir.
Belli ki “stratejik ortaklık” artık daha soyut bir kavrama dönüşürken Biden, siyasal yaklaşımında modernleşme yolundaki Türkiye’nin dış ilişkilerinde kabul ettirmek istediği “laissez faire” (“Bırakınız yapsınlar”) anlayışına katılmayacaktır ki bu da yarını, bugünden belirliyor gibi görünmektedir.
PROF. DR. MEHMET Y. YAHYAGİL
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