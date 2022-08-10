Mustafa Kemal’in Conkbayırı taarruzu - Doç. Dr. Hüner TUNCER

10 Ağustos 2022 Çarşamba

Mustafa Kemal, 8. Tümen’in iki alayı ile bir süngü hücumu yaptırarak Conkbayırı’nı düşmandan temizlemeye karar vermişti. 8. Tümen’e, yolda olan iki alayın takviyesiyle şafakta taarruza hazırlanma emri verdi. İki gündür Conkbayırı’nda taarruzda bulunan ve hiçbir başarı elde edemeyen bazı subaylar ise yeni bir taarruzun başarılı olabileceğine inanmıyordu. Ancak Mustafa Kemal, fikrini değiştirmemiş ve ani bir taarruzla düşmanın yenilebileceği sonucuna varmıştı. Ona göre, düşmanın yenilgiye uğratılabilmesi için sayılardan çok serinkanlı ve cesur bir komutaya gereksinim vardı. Bu arada dördüncü gecesini uykusuz geçirmekte ve sıtmadan acılar içinde kıvranmaktaydı.

İlk taarruz hareketi tam bir sessizlik içinde gerçekleştirilecekti. Hiçbir ateşli silah kullanılmayacak, yalnızca süngü kullanılacaktı. Her iki siper hattındaki askerler karanlıkta hiç ses çıkarmadan düşmanın üzerine yürüyecekti. Muharebenin başarısı bu sürpriz taarruza bağlıydı.

BÜYÜK KOMUTAN

Mustafa Kemal, 10 Ağustos (1915) taarruzundan önce birliklerine alçak bir sesle şöyle seslendi: “Asker, düşmanı yeneceğimiz konusunda hiçbir kuşku yoktur! Ancak, acele etmeyin. Önden ben gideyim. Ben kırbacımı kaldırdığım zaman, hepiniz öne atılırsınız!” Mustafa Kemal, kırbacını havaya kaldırdığında; askerler süngüleriyle, subaylar da kılıçlarıyla gecenin karanlığına akmış ve düşman siperlerinden yalnızca “Allah! Allah!” sesleri duyulmuştu.

Türk askerlerinin saldırısı karşısında Hamilton’ın askerlerinin tüfeklerini kullanmaya bile vakitleri olamamış ve Hamilton’ın cephe hattı yarılmıştı. Mustafa Kemal’in deyimiyle, savaş yeri bir tür cehenneme dönüşmüştü. Cesetler, hâlâ elleri tüfeklerinin tetiğinde, tepenin yamaçlarını örtmüştü. Mustafa Kemal ise korkusuzca ateş hattında durup emirler vermekte ve askerlerini cesaretlendirmekteydi. Bu arada, bir şarapnel parçası Mustafa Kemal’in göğsünün sağ yanına isabet etti. Yanındaki subaylardan biri yaralandığını söyleyince Mustafa Kemal, başkalarının duymaması için subayın ağzını kapatmış ve böyle bir şeyin olmadığını söylemişti. Mermi parçası Mustafa Kemal’in sağ cebindeki küçük demir saate çarpıp onu parçalamış, Mustafa Kemal’in vücuduna ciddi bir zarar vermemişti. Daha sonra Mustafa Kemal, askeri akademi günlerinden beri kullandığı saati hakkında şunları söylemişti: “İşte bu, bir ömre değer olan saattir!”

ANAFARTALAR KAHRAMANI

İngiliz resmi tarihini yazan Oglander, şöyle demekteydi: “Son 24 saat içerisinde Türkler, büyük bir komutana sahip olmanın, düzenin, askerliğin, kahramanlığın, mücadelenin bütün örneklerini vermişlerdi.”

5. Ordu Komutanı Liman von Sanders, Conkbayırı zaferini kazanan Mustafa Kemal’i şu sözlerle kutlamaktaydı: “Büyük iş başardınız! General Hamilton kazanmış olsaydı, İstanbul yolu açılmış olacaktı. Olay tarihe büyük bir İngiliz zaferi olarak geçecekti. İngilizler, İstanbul’a Ruslarla birlikte gireceklerdi. Siz, yetersiz bir güçle bu büyük zaferi tersine çevirdiniz. Bu zafer tarihe sizin adınızla geçti!”

Bundan böyle Mustafa Kemal, “Anafartalar kahramanı” olarak anılacaktı!

DOÇ. DR. HÜNER TUNCER