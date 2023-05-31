Sandık üzerine - Hüseyin Özkahraman

31 Mayıs 2023 Çarşamba

Ortalığı savaş alanına çeviren zavallılar, “Adaletli bir yarış oldu, milletin iradesi sandığa yansıdı” demeye utanmalıdır. Bir tarafta kamunun bütün olanaklarını, medyayı kullanarak baskı, şiddet, iftirayla hayatın her alanına müdahale eden iktidar, diğer tarafta bir telefon ve tripot kadar kısıtlı olanaklarla halka seslenen, ülke sorunlarını anlatmaya çalışan muhalefet varken adalet ve demokrasi nereye konulacaktır? Her türlü hileyle, ithal seçmenle, otokrat yönetimlerle kurulduğunuz koltuklarınızın altınızdan kayacaktır elbette. Ülkemin yürekli insanları düştüğü yerden, kararlı ve güçlü bir şekilde ayağa kalkacaktır.

Parmağındaki yüzükten başka bir şeyi olmadığını söyleyenler, şimdi paralarını sığdıracak yer bulamayanları alkışlayanlar, çöpten yiyecek arayan o yoksulu görmezden geliyorlardı. Oysa, o fotoğraf Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu net bir şekilde resmediyordu. Sokağa dökülenler, milyonlarca insanın yoksulluğunun yanı sıra, deprem bölgelerinde toprak altındaki yakınlarını bulamayan, evsiz, aşsız kalan insanların çaresizliğiyle de alay ettiler...

Mücadele dolu günler bizi bekliyor. Yılgınlığın, vazgeçmenin, terk etmenin zamanı değil. Yarınımız, çocuklarımız, toprağımız, anılarımız ve sahici baharlar için ayağa kalkmalıyız. Çünkü, önümüzde iki seçenek var; ya Saray’ın saltanatını sessizce seyredeceğiz ya da muhalefeti güçlendirmek için mücadele edeceğiz. Aksi halde, ülke dışından ahkâm kesen dincilerin, mülteci adı altında ülkemizi işgal eden suçlularla yaşamaya razı olacağız.

Devletin halka karşı sorumluluklarını hatırlatan, “şükür” psikolojisinden çıkıp haklarını talep eden insanlar, cesaretle, “herkes için adalet, herkes için bağımsız yargı” diye haykırmalı. Yanı başındaki kadın düşmanlarını “sütten çıkmış ak kaşık” ilan edip kendisine karşı olanları teröristlikle suçlayan birinin “zenginlik” hülyalarına son vermek için yola çıkmalıyız.

Dr. Hüseyin Özkahraman - Diş Hekimi, Eski CHP Bahçelievler İlçe Başkanı

