Sönmeyen ışık: Uğur Mumcu - Daver DARENDE

24 Ocak 2022 Pazartesi

Uğur Mumcu, ödün vermeyen güçlü kişiliğiyle inanç, onur ve erdem anıtıydı bizler için... O, bu topraklarda sömürge aydını gibi dolaşanlara, karşı devrimcilere, siyaseti kişisel çıkarları için kullananlara karşı Atatürk’ün anısını yücelterek kalemiyle savaştı. Ülkemizin sorunlarını kendine dert edinmiş gerçek bir Kuvayı Milliyeciydi.

Uğur Mumcu, kendisi gibi Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu ak saçlı dostları Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Ceyhun Atuf Kansu, Muammer Aksoy, Tarık Zafer Tunaya ve Nadir Nadi için bir yazısında şunları yazmıştı: “Günümüzün Kuvayı Milliyecileri ne kalpak takarlar başlarına, ne boyunlarına fişeklik ve ne de bellerine tabanca. Onlar, bağımsızlık inancını günümüzün kurt kapanlarıyla dolu çıkar dünyasında dirençle, özveriyle savunan kalpaksız Kuvayı Milliyecidirler. Onlar Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerdir.”

İLHAN SELÇUK’UN SORUSU

1994 yılının 24 Ocak gününü unutamıyorum. Ankara’da Uğur Mumcu’nun saldırıya uğradığı yerde elimizde kırmızı karanfillerle toplanmıştık. Karlı Sokak’ta, Uğur Mumcu’nun katledildiği yerde törene katılan başyazarımız, aydınlanma bilgesi İlhan Selçuk, sakin bir sesle kısa bir konuşma yaparak kalabalığa şöyle seslendi: “Katil devlet demek kolay. Ama katil devleti katil olmayan devlete, demokratik devlete, Uğur’un katillerini bulabilecek örgütlü bir devlete dönüştürmek, o zor... Onu yapmak için gerekli çabayı ve atılımı gösterdik mi arkadaşlar?”

Uğur Mumcu’yu yitirdiğimiz yerde, duvara yapıştırılmış karton üzerindeki yazı, o gün bugün aklımdan çıkmadı. Törene katılan beş buçuk yaşındaki çocuk, kartonun üzerine şunları yazmıştı: “Siz büyükler Uğur Amca’yı yaşatacağınızı söylüyorsunuz, ama Cumhuriyet okumuyorsunuz. Ben okumayı öğrenince Cumhuriyet okuyacağım. Adım Seyhan Büyükbörekçi, yaşım beş buçuk.” Seyhan Büyükbörekçi’ye bu yazıyı yazması için yardım eden anne ve babayı kutlamayı çok isterdim.

DEDİKLERİ DOĞRULANDI

Uğur Mumcu’nun ardından yürüyen milyonlarca insandan kaçı, bugün Cumhuriyet okuyor? Atatürk’ün aydınlanma kalesi olan Cumhuriyet’e sahip çıkıyor?

Kuvayı Milliye ruhunu hep canlı tutan Uğur Mumcu, ABD ve Batı emperyalizminin bizi Sevr’e götürecek ürkütücü projesini belgeleriyle ortaya çıkaran, tehlikeyi önceden gören gerçek bir yurtseverdi. Onun yıllar önce yazdıklarının hepsi günümüzde doğrulanıyor. Aramızdan göçüp gittikten sonra nasıl büyüdüğünü, her geçen yıl daha iyi anlıyoruz. Hayatta olsaydı, küresel gücün mimarlarına karşı mücadelesini yine büyük bir azimle sürdürür, bugün çok daha tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduğumuzu halkımıza anlatırdı.

DAVER DARENDE

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