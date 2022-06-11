SSK ve Bağ-Kur emeklisi üvey evlat mı? - Şükrü KARAMAN

11 Haziran 2022 Cumartesi

Memur ve memur emeklisi 2018 yılından bu yana beklediği 3600 ek gösterge hakkına kavuşurken, en düşük aylığa talim eden işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi yine göz ardı edildi.

Siyasi irade eliyle emekliler arasında ayrımcılık yapıldı, aylık ve maaşlar arasındaki makas daha da açıldı. 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi yıllardır ötelenen intibak yasasının siyasi irade tarafından ıskalanmasından ötürü bir kez daha hayal kırıklığı yaşıyor.

Memur ile memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge yasa çalışmalarının tamamlanması, temmuzda maaş ve aylıklarda en az yüzde 40-50 arası artışın gündemde olması, 5 milyon işçi, esnaf ve çiftçi emeklisini hayli umutlandırmıştı. Lakin milyonlarca dar ve sabit gelirli kitlenin hevesi kursağında kaldı.

Temmuzda ara zam uman 10 milyon asgari ücretli de beklediğini alamayarak hayat pahalılığı altında ezilmeye devam edecek. Asgari ücretli emekçi yeni zam için aralık ayını bekleyecek. Yüzde 50.5 zamma rağmen yılın ikinci ayından itibaren erimeye başlayan 4.253 liralık asgari ücretin satın alma gücü dizginlenemeyen yüksek enflasyon karşısında daha da gerileyecek.

KAPSAM DIŞI

2000 yılı öncesi emekli olan 2 milyon SSK’li, Bağ-Kur’lu dul ve yetim yönelik intibak yasası 2012 yılında çıkarılmış, 2013 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştı. Yasa ile aylıklarda 350 liraya varan artışlar olmuştu. 2000 sonrası emekli olanlar bilinmez bir nedenle kapsam dışı bırakılmıştı. Ayrımcılığın emekliler tarafından tepkiyle karşılanması üzerine dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kısa sürede 2000 yılı sonrası emeklileri kapsayan intibak yasansının çıkarılacağını kamuoyuna duyurmuştu.

10 YIL GEÇTİ...

Vaatlerin üzerinden 10 yıl geçmesine karşın 2000 yılı sonrası emeklileri kapsayan intibak yasası iyiden iyiye unutuldu. 5 milyon emekli, aleyhlerine olan bu durumun ve aylıklar arasındaki dengesizliğin, adaletsizliğin giderilmesini haklı olarak talep ediyor. Ne ki yakınmalarını ne duyan ne de gören var. Devlete yıllarca prim ve vergisini ödeyen bir kesime verilirken diğerine neden verilmiyor analarının ak sütü gibi helal olan hakları? İşçi ve Bağ-Kur emeklisi üvey evlat mı? Yeni yasanın hayata geçirilmesiyle emekli aylığında aşamalı olarak 500 liraya dek artış olacak. Hiç kuşkusuz bu para bunaltan hayat pahalılığı karşısında bütçelerine yeterli olmasa da katkı sağlayacaktır.

2.500 lira tutarındaki en düşük emekli aylığının iyileştirileceğinin “müjde” diye açıklanmasının üzerinden 2 ay geçti. Hâlâ beklenen “müjde” bir türlü duyurulmadı. Açlık sınırının 6 bin lirayı aştığı, çarşı pazar fiyatlarının mutfağı alev alev yaktığı günümüzde 2 milyon emekli 2.500 lira aylıkla yaşama mucizesi gösteriyor. 1.100 lira tutarındaki bayram ikramiyeleri “Hazine’ye yük getiriyor” gerekçesiyle artırılmıyor. Gariban işçi ve Bağ-Kur emeklisi adeta itilmiş ve kakılmışları oynuyor.

ŞÜKRÜ KARAMAN

GAZETECİ