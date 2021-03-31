Türkiye, Bilgi ve Teknoloji Yarışının Neresinde? - Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Türkiye, birçok alanda olduğu gibi ekonomik alanda da uzun
zamandır plansızlık ve
hedefsizlik hastalığından mustarip. Dünya özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde hayal bile edilemeyecek
hızda gelişiyor. Teknolojideki hızlı gelişmeler ekonomik yaşamda da büyük değişim ve gelişmelere neden
oluyor.
Böyle bir dönemde plansız ve hedefsiz olmak, uygarlık yarışını kaybetmek demektir. Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak” hedefini gösterdiği Türkiye Cumhuriyeti için bilgi ve teknoloji yarışında geride kalmak, kabul edilebilir değildir.
ACIMASIZ REKABET
Türkiye, bölgesinde
lider ülke olmak istiyor. Dünya, “Dördüncü Sanayi Devrimi” çağına
girdi. Günlük yaşam, güvenlik, eğitim, sağlık, üretim, ticaret gibi hayatın
hemen her alanı yeni baştan biçimleniyor. Yapay zekâ gibi “Dördüncü Sanayi Devrimi”nin çok
güçlü teknolojileri hızla yaşamımıza nüfuz ediyor.
Bilgisayar ortamında bulunan bilgilerin yüzde 90’ı, son iki yılda üretildi. Ülkeler ve şirketler yeni bilgi ve teknolojileri hızla kullanıma sokuyorlar. Yapay zekâ 50 farklı göz hastalığını uzman göz doktorundan çok daha iyi tanımlayabiliyor. Şoförsüz, elektrikli toplu taşıma araçları birçok ülkede kullanıma girdi bile. Günümüz dünyasında güçlü olmanın en önemli kaynağı, ileri düzeyde bilgi ve teknoloji sahibi olmak.
Bu olağanüstü hızlı gelişim ve değişimin farkında olan iddialı ülkeler, yeni bilgi ve teknolojilere ulaşabilmek için sert, acımasız bir rekabet içindeler. Rekabette öne geçmek için Dördüncü Sanayi Devrimi’ni hedefleyen planlarını hazırlayıp uygulamaya soktular bile. Çin “Çin Yapımı 2025”, Almanya “Sanayi Stratejisi 2030”, Avrupa Birliği “2030 Yılına Kadar Avrupa Sanayileşmesi İçin Vizyon”, İngiltere “Sanayi Stratejisi”, Japonya “Toplum 5.0” diye adlandırdıkları uzun vadeli stratejileriyle, güç ve söz sahibi olma yarışında geride kalmamak için belirledikleri ekonomik ve teknolojik hedeflere hızla ilerliyorlar.
Bunlar dışında birçok sanayileşmiş ülke, özellikle OECD ülkeleri, benzer stratejileri uygulayarak Dördüncü Sanayi Devrimi’ni yakalamaya çalışıyorlar.
DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ
Bu yarışta önde
olan ülkeler, katma değeri yüksek ileri teknolojili ürün üretimlerini hızla
artırıyorlar. İleri teknoloji içeren
ürünleri üretip pazarlayan ülkeler, iktisadi kalkınma ve toplumsal refah
açısından da öne geçiyorlar.
Dördüncü Sanayi Devrimi, bu
tür ürünlerin üretiminde getirdiği yeniliklerle yeni bir çağ başlattı. Maalesef
Türkiye, bu alanda çok geride kaldı.
Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, 2019’da dünya ileri teknolojili mal ihracatı sıralamasında 108. sıradaydı. Toplam ihracatı içinde ileri teknolojili ürünlerin payı, sadece yüzde 3 idi. Bu konuda dünya ortalaması yüzde 21, OECD ortalaması yüzde 18. Kıyaslamak için birkaç örnek verelim: Brezilya yüzde 13, ABD yüzde 19, Fransa yüzde 27, Almanya yüzde 16, Rusya yüzde 13, Yunanistan yüzde 13, İsrail yüzde 23, Meksika yüzde 20, Malezya yüzde 52. Azerbaycan ve Arjantin bile bizden öndeler. Toplam ihracatlarının yüzde 5’i ileri teknolojili mallardan oluşuyor.
BAŞKA YOL KALMADI
Bölgesinde
lider olmak isteyen Türkiye dünyada yaşanan hızlı değişimin farkına varmış görünmüyor. Dar, kısır siyasal
çekişmelerle zaman yitiriyor. Merkez Bankası başkanlarını değiştirmek,
seçimlerde taban desteğini yitirmemek için İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmak, Gezi Parkı’nı İstanbul Büyükşehir Belediyesi
mülkiyetinden alıp özel bir vakfa devretmek gibi
kararlarla günü kurtarmaya çalışan hükümet, dünyadaki gelişmelerden,
ülkemizin geleceğini planlamaktan her geçen gün uzaklaşıyor.
Oysa bir an önce kendine gelmesi, akla ve bilime dayanan, demokrasi, hukuk ve insan haklarını önceleyen bir vizyonla, Dördüncü Sanayi Devrimi’ni temel alan bir yaklaşımla, geleceği planlaması, planlarını uygulaması gerekiyor.
Ekonomik sıkıntıların aşılması, toplumsal refahın artması, toplumsal barışın yeniden tesis edilmesi için başka yol yok. Aksi halde Türkiye uygarlık ve çağdaşlık yarışını geri dönülemez şekilde kaybedeceği noktaya hızla yaklaşıyor.
PROF. DR. MEHMET TOMANBAY
UFUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI
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