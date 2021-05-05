Ufkun Ötesinde Ne Var? - Gülseven Güven YAŞER

05 Mayıs 2021 Çarşamba

Hepimiz, bin bir çekince içinde, kaygılı, umutsuz, suskun, Cumhuriyet aydınlığının giderek yok edildiği, Atatürk’ün ve ilkelerinin her gün yeni bir saldırıya uğradığı günleri yaşıyoruz.

Ulusal bayramlarımızı coşkuyla kutlayamıyoruz. Atatürk anıtlarına çelenk koyamıyoruz. İki yıl sonra, Cumhuriyetin 100. yılında acaba Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlayabilecek miyiz? Ulusal bayramlara katılmayıp tarikat liderlerinin cenazesine katılan cumhurbaşkanını, bakanları, valileri, kaymakamları, Nutuk’un okullarda dağıtılmasını yasaklayan milli eğitim müdürlerini gördükçe, aklıma eskilerin şu sözü geliyor: “Ulusal bayramlarını önemsemeyen toplumlar, bir gün dini bayramlarını kutlayacak ülke bulamazlar.”

23 Nisan 1921’de, TBMM’de, Cumhuriyetimizin ilk milli bayramı olan Ulusal Egemenlik Bayramı kararı alınırken Atatürk, şöyle diyor: “Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

Dünyada iki çeşit insan vardır: Öne çıkıp sorumluluk almayı kabul edenler ve kaçıp saklanacak yer arayanlar. Voltaire, bu ikinci gruptakileri şöyle tanımlar: “Kendilerini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnız kölelerdir.”

UMUT VE CESARET

Umuda ve cesarete ihtiyacımız var. Umudu bize kimse veremez, kendimiz yaratacağız. Cesareti de kendi benliğimizde, tarihimizde, Atatürk’te bulacağız. Sürekli gelişen, ilerleyen bir toplumu, durağan, tutucu bir toplum haline getirebileceklerini düşünen insanların yanıldıklarını da hep beraber göreceğiz. Toplumun, bilinçli, yurtsever, örgütlü güçlerinin, zor zamanlarda bir araya gelerek demokratik çözümler bulacaklarına, yarınımızı güvence altına almak için insanlarımızı yüreklendireceklerine, umut olacaklarına tanık olacağız.

“Akan nehrin sularını ellerinde tuttuklarını sananlar, parmakları arasında bir parça çamurdan başka bir şey kalmadığını muhakkak göreceklerdir” diyen Atatürk’ün aydınlığı yine galip gelecek.

GÜLSEVEN GÜVEN YAŞER

ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI KURUCU BAŞKANI