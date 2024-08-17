Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

Üniversitelerin durumu - Metin Atamer

17 Ağustos 2024 Cumartesi

Çocukken çeşitli oyunlar oynardık. İçlerinde neler yoktu ki. Sizler de mutlaka bu oyunlardan oynamışsınızdır.

Birbirinden farklı oyunlar oynardık mahallede, daha çok topla ilgili, yakantop oynardık. İki takıma ayrılır, bir çizgi ile takımların sahaları belirlenirdi. Topa sahip takım oyuncusu, diğer takımdan bir oyuncuyu topla vurmayı denerdi. Vurulan oyuncu oyun dışı olurdu. Ancak ortada top olmadığı zamanlarda, elinde topu olan çocuğu takıma aldığımızda oyun oynanırdı. Çocuğun kabiliyeti olsa da olmasa da çocuk oynama hakkına sahipti. Topla oynanan bütün oyunlardaki ilk kural, topun sahibinin takıma alınma hakkına sahip olmasıdır. Ayrıca hangi takımda oynamak istiyorsa o takım, top sahibini takıma almakla yükümlüydü. 

Ülkemizde demokrasi olduğunu iddia edenler var. İddia diyorum çünkü bu, insanların demokrasiden ne anladığına bağlı. Ülkemizde yaşayan 85 milyon insanın yaşadığı bu coğrafyayı idare edecek olanları seçecek seçmen sayısı yaklaşık 61 milyon insan. 61 milyon insanın tamamı oy vermeye gitmemekte. Yine de ülkeyi yöneticileri bu seçmenler belirlemekte.

Ülkemizde 208 üniversite bulunmakta. Üniversiteler de akademik öğretim yapanlar kendilerini yönetecek rektörleri de kendileri seçmek isterler. Tıpkı ülke yönetimi gibi. Bilim ve eğitimin içine siyasetin girmemesi gerektiğini, yıllarca rahmetle andığım İhsan Doğramacı Hoca haykırırdı. Yayını olmayan profesörlerin rektörlük yaptığı, hatta unvanını hiçbir yayın yapmadan alanların bile bulunduğu üniversitelere, Beştepe’den 13 yandaş rektör ataması yapıldığını yurdum insanı bugün öğrendi. Ancak mevcut ülke yönetimi, tıpkı bizim çocukken oynadığımız top oyunu gibi “Top bende, ben oynamazsam oyun olmaz” misali rektör atamasında sergilediği oyun, tipik bir baskı rejimidir ve insanı bezdirmektedir.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Üniversitelerin durumu - Metin Atamer 17 Ağustos 2024
AKP ve demokrasi - Erol Türk 17 Ağustos 2024
Hak ihlali ve Can Atalay - Enver Kumbasar 16 Ağustos 2024

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu Tutarsız, Bağımlı Suriye Politikası
Olaylar Ve Görüşler
AKP ve demokrasi - Erol Türk
Olaylar Ve Görüşler
Üniversitelerin durumu - Metin Atamer
Şükran Soner
Şükran Soner Prof. Burhan Şenatalar’ın bilim örgütlenmelerinin basamaklarından siyasete noktasız koşusu...
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Parayla değil, sırayla!
Murat Ağırel
Murat Ağırel Adana bunu unutmaz
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi 105’inde ama genç
Miyase İlknur
Miyase İlknur Dindar ve kindar olacaktı mundar oldu!
Öner Yağcı
Öner Yağcı Uğursuz dönem
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Paris’teki altın madalyalar!
Eren Aysan
Eren Aysan Bir roman ve edebiyatın söylediği...
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Dengesiz denge
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Yangını iliklerimize kadar hissettik!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Neden başaramadığımızı anlatan mektup

Neden başaramadığımızı anlatan mektup
Altına yatıran kazandı, işte uçan fiyatlar!

Altına yatıran kazandı, işte uçan fiyatlar!
Muharrem İnce'den 'Kılıçdaroğlu' tepkisi: Ayıptır, yapmayın beyler!

Muharrem İnce'den 'Kılıçdaroğlu' tepkisi: Ayıptır, yapmayın beyler!
Kilis’te, Suriye uyruklu terör örgütü üyesi yakalandı

Kilis’te, Suriye uyruklu terör örgütü üyesi yakalandı
Özgür Özel'in ayağı kırıldı

Özgür Özel'in ayağı kırıldı
MSB duyurdu: 1 PKK’lı terörist teslim oldu

MSB duyurdu: 1 PKK’lı terörist teslim oldu
Bu sefer kürsü Numan Kurtulmuş'ta: İki vekile kınama cezası verildi!

Bu sefer kürsü Numan Kurtulmuş'ta: İki vekile kınama cezası verildi!
Mourinho’yu sevindiren gelişme; kadrodalar!

Mourinho’yu sevindiren gelişme; kadrodalar!