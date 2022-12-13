Vizyondaki eksiklik - Cihangir DUMANLI

13 Aralık 2022 Salı

Gerek altılı masanın anayasa çalışmalarında gerekse CHP’nin vizyon açıklamasında hukuk, adalet, özgürlükler, teknoloji ve ekonomi konularına ağırlık verilmesi ülkemizin öncelikleri ile uyumlu ve yerinde olmakla birlikte noksandır.

Noksan olan ulusal güvenlik konularının olmamasıdır. Ulusal güvenlik sağlanamadığı takdirde açıklanan idealler uygulanamaz.

AKP iktidarı döneminde “askeri vesayeti ortadan kaldırma” sloganı ile, özellikle hain darbe girişiminin hemen ardından alınan önlemler TSK’nin gücünü ve saygınlığını azaltıcı ve ordu-millet bütünleşmesini zayıflatıcı niteliktedir. Bunların düzeltilmesi ulusal güvenliğimiz açısından yaşamsal bir zorunluluk ve önceliktir.

ALINACAK ÖNLEMLER

Bu nedenle aşağıdaki düzeltici önlemler ivedilikle alınmalıdır:

1- TSK’nin anayasaya ve harp prensiplerine aykırı olarak bozulan üst düzey komuta yapısı anayasaya uygun hale getirilmeli, milli savunma bakanı komuta zincirinden çıkarılarak Genelkurmay Başkanlığı 2016 öncesindeki etkin durumuna kavuşturulmalı, Ayyıldız projesi iptal edilmeli veya başka amaçlara yönlendirilmelidir.

2- Askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları açılmalı, kapasiteleri harp okullarının ve astsubay meslek yüksekokullarının ihtiyacına çıkarılmalıdır.

3- Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları kuvvetlerinin bünyesine, Harp Akademileri Genelkurmay Başkanlığı’na bağlanmalıdır. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kapatılmalıdır.

4- Milli Güvenlik Akademisi açılmalıdır.

5- Pek çok hayat kurtaran askeri hastaneler açılmalı, askeri sağlık sistemi yeniden kurulmalıdır.

6- Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) 2016 öncesinde olduğu gibi asker ağırlıklı yapısına kavuşturulmalı, orduya siyaset sokulmamalıdır.

7- Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve MGK Genel Sekreterliği önceki işlevsel haline getirilmelidir.

8- Askeri adalet sistemi 2016 öncesindeki durumuna getirilmeli, askeri mahkemeler açılmalı, disiplin zafiyeti yaratılmamalıdır.

9- Milli Savunma Bakanlığı ve TSK bünyesindeki asker kadrolarına sivillerin atanmasına son verilmelidir.

10- Ulusal bayramlardaki görkemli geçit törenleri eskiden olduğu gibi yapılmalıdır.

ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ

Yurttaşların güvenlik duygularının toplamı olan ulusal güvenlik, varlığı halinde pek hissedilmeyen ancak tehlikeye girdiğinde önemi anlaşılan bir kavramdır.

Yukarıdaki önlemler alınmadığı takdirde çok yönlü risk ve tehditler karşısındaki ülkemizin güvenliği zayıflayacak, anayasa taslağı ve vizyon belgesindeki ideallerin hayata geçirilmesi riske girecektir.

Yukarıdaki öneriler iktidara aday olan partilerin öncelikli konusu yapılmalı, başkomutanlığı bünyesinde bulunduran TBMM’ce öncelikle ele alınmalıdır.

CİHANGİR DUMANLI

EMEKLİ TUĞGENERAL