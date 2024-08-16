Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

Yeniden devletçiliğe dönmek - Kemal Onur

16 Ağustos 2024 Cuma

Kolay yoldan kazanacakları dövizle zenginleşen vahşi sermaye sahipleri; ülke varlıklarımızın yağma ve talanına devam etmektedir. Vatanımızın ağaçlarla kaplı ormanları, yeşil yaylaları, plansız ve hesapsızca yok edilmektedir. Bu doğa güzelliklerimiz altın arama ve kolay yoldan zenginleşme hırsı ile insafsızca tahrip ve talan edilmekte; ülke toprakları, suları ve havası arsenikle zehirlenmektedir. Bu duruma karşı olan köylümüz; devlet desteği olmadan, çaresizce orman ve tarım alanlarının yok edilmesini önlemeye çalışmakta ancak  çabaları yetersiz kalmaktadır. Bu duyarsızlıkla gelecekte “İliç altın madeni felaketi”nin benzerini yaşamak kaçınılmazdır.

YURTTAŞIN DİRENİŞİ

Doğu Karadeniz bölgesinde, Artvin’de altın madeni arayan şirkete karşı isyanını ve tepkisini dile getirmek için çırpınan “köy filozofu” yaşlı bir kadın, “Topraklarımızın üstü altından daha değerlidir” sözünü haykırmaktadır. Bu görünüm doların yeşili ile gözü dönmüş sermayeyi durdurmamış; olan biteni umursamaz bir anlayışla seyreden iktidarı harekete geçirmemiş ve olaylara yalnızca üzülmekle yetinen toplumu nedense uyandıramamıştır! 22 yıldır iktidarını sürdüren AKP’nin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle verdiği onlarca maden arama ruhsatı ile doğanın tahrip ve talanı bütün hızla sürdürülmekte ve yeşil ormanlarla kaplı dağların dorukları kelleşmeye devam etmektedir!

Vizyoner, devrimci ve büyük devlet adamı Atatürk, 1923-1938 yılları arasında yalnızca 15 yıl süren iktidarı döneminde; Maden Tetkik Arama Devlet İşletmeleri kurulmasını sağlayarak; doğayı ve çevreyi talan etmeden devletimizi zenginleştirme yöntemini uygulamaya koymuştu. 

CHP’nin logosundaki altı oktan biri devletçiliktir. Önümüzdeki süreçte CHP iktidar olursa, devletçiliği ön plana geçirmelidir. AKP iktidarının kimi iç ve dış sermaye sahiplerine peşkeş çektiği zenginliğin yeniden devlet hazinesine kazandırılması öncelikli amaç olmalıdır.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Hak ihlali ve Can Atalay - Enver Kumbasar 16 Ağustos 2024
İktidar olmak için - Ahmet Yorgun 16 Ağustos 2024
Yeniden devletçiliğe dönmek - Kemal Onur 16 Ağustos 2024

Günün Köşe Yazıları

Özdemir İnce
Özdemir İnce AK Parti kara parti
Olaylar Ve Görüşler
Yeniden devletçiliğe dönmek - Kemal Onur
Olaylar Ve Görüşler
İktidar olmak için - Ahmet Yorgun
Olaylar Ve Görüşler
Hak ihlali ve Can Atalay - Enver Kumbasar
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Neden başaramadığımızı anlatan mektup
Jale Özgentürk
Jale Özgentürk Acı ilacı yurttaşa içirmek işe yaramıyor
Sertaç Eş
Sertaç Eş Askere siyaset serbest mi?
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Koca 23 yıl... Tarım şahlanabilirdi, çöktü...
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Gençlerin sorunları
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer ‘Bizim’ çocuklar!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Maganda kurşunu yaraladı' dediler, gerçek başka çıktı: Annesi ve kardeşi gözaltına alındı

'Maganda kurşunu yaraladı' dediler, gerçek başka çıktı: Annesi ve kardeşi gözaltına alındı
Haldun Taner Öykü Ödülü için başvurular başladı

Haldun Taner Öykü Ödülü için başvurular başladı
AKP yönetiminde 'anket' ve 'kimlik' gerginliği! Yapılan öneri Erdoğan'ı kızdırdı

AKP yönetiminde 'anket' ve 'kimlik' gerginliği! Yapılan öneri Erdoğan'ı kızdırdı
Hakan Fidan’dan Mahmud Abbas’a destek: ‘Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında’

Hakan Fidan’dan Mahmud Abbas’a destek: ‘Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında’
SONAR’dan ‘özel’ anket: Erdoğan düşüyor, Özgür Özel 74 yıl sonra bir ilki gerçekleştiriyor

SONAR’dan ‘özel’ anket: Erdoğan düşüyor, Özgür Özel 74 yıl sonra bir ilki gerçekleştiriyor
Günlük burç yorumları: 16 Ağustos 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Ağustos 2024 Cuma Balık burcu yorumu
MEB'den genelge: İlkokullarda sınav saati kaldırıldı

MEB'den genelge: İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
Aydemir Akbaş yoğun bakıma alındı

Aydemir Akbaş yoğun bakıma alındı