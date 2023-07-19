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Ekonomi-Daha Bu Başlangıç...

19 Temmuz 2023 Çarşamba

Yeni hükümetin ekonomi politikası sonuç vermeye başladı. Tüm tüketim mallarına zam, her türlü vergiye zam. Bu durumda dar gelirli vatandaşın, emeklinin durumu ve yaşam düzeyi giderek zorlaşacak. Türkiye bundan birkaç yıl önce ekonomi bilimiyle çelişen bir ekonomi politikasına yöneldi. Yüksek enflasyon, cari açık, yükselen döviz bu ekonomi politikasının sonuçları oldu. Seçimler sonuçlanınca yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiyi düzlüğe çıkarmak için rasyonel kararlar almak gerektiğini belirtti. Şimşek’in ekonomi ile ilgili önlemleri şöyle özetlenebilir:

1- Temel tüketim mallarına zam.

2- Her türlü vergi ve devlet hizmetine zam.

3- Ekonomiyi döndürebilmek için dışarıdan sıcak para bulmak.

Bu politikaya bağlı olarak benzine yüzde 60 oranında büyük zam geldi.

Benzin 26 liradan 36 liraya yükseldi. Benzinde ÖTV tutarı 2.52 TL’den 7.52 TL’ye çıktı. Otogazdan ise 5.77 TL ÖTV alınacak. Öte yandan doğalgazın ÖTV’sine yüzde 224 oranında zam geldi. Bu durumda zamların devam edeceği açıktır. Ekonomi politikasının en önemli noktası ilk aşamada sıcak para bulmak olarak görünüyor. Bu konuda Körfez ülkelerine dayanılmak isteniyor. Erdoğan bu konu ile ilgili olarak Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne üç günlük geziye çıkmış bulunuyor. Gezinin adı da “Şükran Turu”dur. Körfez ülkeleri karşılıksız para vermezler. Onlar hazır ve gelir getiren şirketleri ele geçirmek istiyorlar. BOTAŞ, Alsancak Limanı, THY gibi sağlam gelir getiren kuruluşlara ilgi gösteriyor, onları satın almak istiyorlar. Türkiye ekonomisi temelde dışarıdan gelen sıcak para ile dönen bir yapıya sahiptir. Bugün dünyada en düşük faizle para veren kuruluş IMF’dir. Ayrıca IMF’nin borç verip gelir getiren kurumları satın almak ya da ele geçirmek gibi bir politikası yoktur. Ancak IMF verdiği paranın rasyonel ve planlı harcanması yolunda denetim yapma koşulunu ileriye sürer. Bu koşul AKP iktidarının işine gelmiyor. Bu durumda, Türkiye’nin yıllarca uğraşarak ortaya çıkardığı kurumlar öne çıkıyor. Daha önce de tüm kamu girişimleri birer birer satılmıştı. Ne yazık ki şimdi de aynı politika uygulanacaktır.

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