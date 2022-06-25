25 Haziran 2022 Cumartesi

“Ardahan Kültür Sanat Bileşenleriyle birlikte 24-26 Haziran günlerinde ‘Savaşın ve barışın kültürü’ temasıyla 17. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri’ni gerçekleştirecek olan Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı’nın başkanı olan Akçam, umudunu hiç yitirmiyor” demiştim.

‘YASAK!’

Alper Akçam bir açıklama yaptı:

“...17. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri’nin, hazırlıklarını tamamlamak üzere Ardahan’a gelmiştik. 16 Haziran 2022 günü Ardahan Valiliği’nden yapılan bir açıklama ile, 22 Haziran’dan başlayarak 15 gün süre ile ‘Mülki alan’ içerisinde çadır kurmaktan açık oturuma, kitap sergisinden konferansa ‘halk hareketine yol açacak’ her türlü etkinliğe yönelik bir yasak geldi.

Yasak, 1-3 Temmuz Hoçvan Yayla Şenlikleri’ni, 1-2 Temmuz Hanak Ümit Kaftancıoğlu ve Âşık Mazlumi 3. Anma Etkinlikleri’ni, 3 Temmuz Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’ni de kapsıyor...

Emekli aylıklarıyla ayakta durmaya çalışan Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı için büyük bir darbe oldu bu karar...”

DEMOKRASİ VE HUKUK YOK EDİLİRKEN

“...Bizim etkinlik de diğer etkinliklerle birlikte yasaklama kapsamına giriyor. Ayrıca 1 Temmuz’da Ardahan’da Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla İBB tarafından yapımı sağlanan otogar açılışı da olacaktı. Hanak’a Canan Kaftancıoğlu da gelecekti. Anlaşılan, yasak kararı çok geniş bir etkinlikler yelpazesini kapsıyor...

...‘Demokrasi’ dendikçe demokrasi, ‘hukuk’ dendikçe hukuk yok ediliyor...

Keyfilik, yasakçılık, almış başını gidiyor…

...Büyük bir sorumluluk duygusu altında olduğumun bilincinde, epeyce üzgün durumdayım... Ancak, yasaklar bizi yıldırmamalı diye düşünüyorum.”

‘ÖZGÜRLÜK İÇİN DİRENECEĞİZ...’

Etkinliğin -büyük olasılıkla- 10-12 Temmuz günlerinde yapılacağını söyleyip şöyle devam etti:

“...Benim bu toplumun geleceğine ilişkin umutlarımda en küçük bir sarsılma olmadı, olmayacak...

Sonuna kadar kültür için, sanat için, özgürlük için direneceğiz...

On yedi yıldır yaktığımız çoban ateşini söndürmeyeceğiz.

Asla karanlığa teslim olmayacağız...

Özgürlük, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamak, yöremizin hoşgörülü, çoksesli kültürünü genç kuşaklara da bir bayrak olarak teslim etmek, ülkemizin yağmalanmakta olan doğasını korumak, geleceğe yönelik yeni ve aydınlık ufuklar açmak kararlılığımız sürüyor, sürecek...

Kültürün, sanatın, barışın, kardeşliğin, özgür düşüncenin bayrağını yere indirmeyeceğiz. Gerçekleri halkla paylaşmanın ve gelecek güzel günler için örgütlü olmanın gereğini dile getirmeye devam edeceğiz...

Özgürlüklerden, üretenlerden, iyilikten, güzellikten ve adaletten yana olan düşünce ve davranış ilkelerimiz biz var oldukça da yaşayacak...”

HEKİM YAZARLAR...

Günümüzde hukuk ve hukukçular, eğitim ve eğitimciler gibi değersizleştirilen sağlıkçılardan yazar olanlar elbette geçen hafta yazdıklarımla sınırlı değil.

Daha nice yazar, şair hekimimiz var:

Şefik Hüsnü (Değmer), Hikmet Kıvılcımlı, Engin Tonguç, Nusret Fişek, Turhan Temuçin, Türkân Saylan, Hüsnü Göksel (Barışa Özlem), Coşkun Özdemir (Urfa’dan Harvard’a), B. Suat Çağlayan (Tıbbiyeli Hikmet, Aristonikos, Hipokrat’ın Romanı), Gencay Gürsoy (Bir Hayat Üç Dönem), Ahmet Saltık (Işık’tan Atatürk’e), Mustafa Şerif Onaran (Unutulmuş Şiirler), İlhan Demiraslan (Eller Ekmeğe Doğru), Mustafa Duman (Trabzon Halk Kültürü), Can Ceylan (Kültür ve İktidar), Tuğrul Asi Balkar (Biriken), Yusuf Alper (Dalgaların Sesiyle), Coşkun Şimşekli (Sırı Olmayan Aynalar), Mustafa Ziyalan (Gülümsemeler Ülkesi), Hakan Savlı (Köpükler), Nedim İnce (Hayatın İçinden Portreler), Kızıl Tıp çevirmeni Selçuk Görmez...