‘Küçük Amerika’dan ‘Türkiye Yüzyılı’na

14 Ekim 2023 Cumartesi

12 Eylülcülerin resmi ideolojisi Türk-İslam sentezinin “dinci-ırkçı, Osmanlıcı-Turancı, gerici-kafatasçı; ne derseniz deyin, çağdaş uygarlık ve ilerleme ile uyuşmayan bir çizgi” olduğunu, “reisçi sistem”in, “12 Eylül’ün ta kendisi” olduğunu söyleyen Işık Kansu, çarpıcı bir gerçeği anımsatıyor:

“AKP’nin, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamamak için bulduğu ‘Türkiye’nin Yüzyılı’ sloganı bir aşırmadır!” (Cumhuriyet, 7 Ekim 2023).

Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’nin “eş başkan” dediği Türkiye liderine, “tüm dünyanın mazlum uluslara örnek olmuş bağımsızlığın simgesi 1923 Devrimi elbette uygun düşmezdi” diyen Kansu, ona gerekenin “Fethullah Gülen’in deyişiyle ‘altın nesil’, Necip Fazıl Kısakürek’in deyişiyle ‘kindar nesil’ ve kendisinin deyişiyle ‘ucube değil, dindar nesil’...” olduğunu vurguluyor.

‘YENİ AMERİKAN YÜZYILI’NIN GÖMLEĞİ

ABD, 21. yüzyılı tanımlayan Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Küresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için askeri harcamalarımızı ciddi oranda artırmamız ve ordumuzu gelecek için modernize etmemiz gerekmektedir. Müttefiklerimizle bağlarımızı güçlendirmeli, çıkarlarımıza ve değerlerimize düşman rejimlere meydan okumalıyız. Dünyada siyasal ve iktisadi liberalizmi desteklemeliyiz. Kendi güvenliğimiz, zenginliğimiz ve ilkelerimizin çıkarına olan uluslararası düzenin yaygınlaşması ve korunmasında Amerika’nın eşsiz konumu için sorumluluk almalıyız.”

Bu amaçla 11 Eylül 2001’den sonra ABD emperyalizminin çıkarlarına göre dünya yeniden biçimlendirildi.

Bu biçimlendirmede stratejik ortak ilan edilen Türkiye, temeli enerji kaynaklarına el koymak olan Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’nin önemli bir oyuncusu haline getirildi.

SYKES PİCOT’LA BAŞLAYAN

I. Dünya Savaşı’nda 29 Nisan 1916’da Kutül Amare’de bozguna uğrayan İngiltere ve Fransa arasında yapılan, Rusya’nın da onayladığı bir gizli antlaşmadır “Sykes Picot”.

1917 Sovyet Devrimi’nden sonra Lev Troçki’nin 24 Kasım 1917’de İzvestiya gazetesinde yayımlayarak dünyaya duyurduğu Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına ve paylaşılmasına ilişkin gizli antlaşma olan Sykes-Picot’tan beri süren ve ABD’nin emperyalist liderliğinin oturtulması yolundaki dizi politikaların bir parçası olan Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’nin Türkiye’ye biçtiği gömleğin adıdır “Türkiye Yüzyılı”.

TRUMAN DOKTRİNİ’NDEN BOP’A

“Türkiye Yüzyılı”, ABD’nin küresel liderliğini destekleme amacını taşıyan, Sevr ve Mondros’tan sonra Truman Doktrini’yle sürerken Cumhuriyetle durdurulan projelerin yalnızca birinin adıdır.

Marshall Yardımı ile gelen Küçük Amerika rüyasının günümüzdeki adı olan “Türkiye Yüzyılı”; Yeşil Kuşak ve “model ülke” ilan edildiğimiz Ilımlı İslam politikalarıyla sürerek Büyük Ortadoğu Projesi’ne (BOP) varan politikaların çocuğudur.

Ve dinci bağnazlıkların elinde Filistin kan ağlarken sadaka ve şükür toplumuna koşar adım gitmemiz bundandır.

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Emperyalist saldırıyı durduran Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın mirasçılarıysak 68 Kuşağı’nın direnişini deney kılarak bu projelerin hayata geçmesinin önüne geçmek Cumhuriyetin 100. yılında olmazsa olmaz sorumluluğumuzdur.