Romanlar umuda çağırıyor

17 Temmuz 2021 Cumartesi

Salgın, yaz sıcakları ve poyraz kuşatınca kitap okumaya ağırlık verdim.

Yayın dünyamız zengin. Yayınevlerinde, kitabevlerinde, kitap satış sitelerinde gördüğümüz binlerce kitabın içinden ilgi duyduğumuz alandan okumak istediklerimizi saptamak zorlu bir seçim.

Son aylarda okuduğum romanları yazacağım.

ÇİĞLİ, CİDE, ARDAHAN

Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü kazanan Ali Balkız, Büyümek İstedim’de, Alevi kültürünün derinliklerine inen gözlemlerini, kör inançlara karşı toplumsal bilincin oluşmasını aktarıyor.

Ödülü geçen yıl alan Amasanga’nın yazarı Turan Ali Çağlar, Zalalı’da (Literatür) Osmanlı’nın son dönemindeki bir eşkıyayı nefis betimlemeleriyle anlatıyor.

Cide Belediyesi Rıfat Ilgaz Roman Ödülü’nü kazanan Atay Sözer, ustası olduğu gülmece unsurlarını büyük bir başarıyla sergilediği Dünyanın En Kötü Avukatı’nda (Smirna), yaşamakta olduğumuz çirkinliklerden yola çıkarak kadın-çocuk tacizleri ve hukuk gerçeğiyle günümüz Türkiyesi’ndeki kara tehlikeye dikkat çekiyor.

Ardahan’da 16’ncısı yapılan “Kültür ve Sanat Günleri”nin öznesi Dursun Akçam, yeniden yayımlanan Kanlıderenin Kurtları ve Dağların Sultanı’nda (Literatür) sanki bugünü anlatıyor.

ROMANLARDAN

Saklı Kimlik’te devrimci bir militanın başka bir kimlikle yaşadığı kırk üç yıldan sonra döndüğü yurdunda geçmişinin izlerini aramasını anlatan Hüseyin Yurttaş, Karaço’da (Tekin) işgal yıllarının Soması’nda Kuvayı Milliye’nin bir direnişçisini günümüze getiriyor.

Murat Tuncel, Trakya Güneşi, Tuna’dan Fırat’a, Kılıç ve Kırbaç’tan sonra “Osmanlılar”ı Konstantiniyye’nin Zincirleri (Elfene Dünya) romanı ile sürdürüyor.

Kürecik’te Güneş Geç Doğar’da devrimci bir yöredeki direnişi aktaran Hasan Çerçioğlu, Nure’de (Karina Y.), bir kasabanın feodal gerçekliğinde bir kadının özgürlük savaşımını anlatıyor.

Veysel Dikmen, Düşünen Baykuşların Gecesi (2 c., Cem) adlı dev romanında, kimsenin adına konuşmaya yetkisinin olmadığı halde herkesin konuştuğu Tanrı hakkında insanlık tarihinin derinliğinde gizemli bir yolculuğa çıkıyor.

Işık Ülkesinde ve Zeytin Kuşu’ndan sonraki Yok Çünkü Telafisi adlı romanında (Everest), Zeynep Göğüş, Brüksel’de bitpazarında bulduğu bir sehpadan yola çıkıp 19. yüzyıl sonu İstanbulu’na uzanan bir serüveni romanlaştırıyor.

İbram Erdem’in Evde Kal ve Öl (Barış) adlı romanında, küresel salgının getirdiği yasaklar ekseninde emekli bir yargıç kendisiyle hesaplaşıyor.

Tımarhane’den sonra sunduğu Aparkat (Bilgi) adlı ilginç romanında Nazi toplama kamplarındaki bir boksörün onur savaşımını günümüze getiriyor Selami Genli.

Sercan Leylek Duvar ve Adam’da (Bilgi), aynı döneme bilimkurgu tadında yaklaşarak Nazi işgalindeki Norveç’te insanın özgürlük arayışını sürdürüyor.

İLK ROMANLAR

Kırık Kilit’te yaşamı 1979’da Şah’ın devrildiği İran’da başlayıp 12 Eylül Türkiyesi’nde, İsveç ve Amerika’da kovalamaca ile süren mülteci bir genç kızla tanışıyoruz (Veysel Boğatepe, Kora).

Bir Geçmiş Düşü’nde (Bilgi) Hasan Faruk Levent, yazma sıkıntısını aşmaya çalışan kahramanının iç hesaplaşmasını tablolaştırıyor.

Hatice Sönmez Kaya Susku’da (İzan), ülkemizdeki toplumsal eylemlerle iç içe yaşayan bir kız çocuğunun öğretmenlikte kazandığı bilinçle özgür bir kadın olma arayışını anlatıyor.

İnsandan ve sevgiden uzak kalmayanlar için meyhane kültürü ve günlüklerinin de katkısıyla üç kuşağın yaşama sevincinden izler arıyor Meyname’de (Edebiyatist) Can Gazalcı.

Kısacası romanlar yaşama sarılmaya çağırıyor.

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