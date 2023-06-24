Öner Yağcı
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Siyaseti etkilemek

24 Haziran 2023 Cumartesi

Yüzlerce yıldır süren insanlaşma serüveninin son iki yüzyılda yoğunlaşan aşamalarındandır demokrasi arayışı.

Görülen o ki bu arayışın nereye yönleneceğinin belirleyicisi olan siyaset bir mesleğe dönüşmüştür.

Öyleyse siyasetçi, insanlaşma ve demokrasi tarihini öğrenmek, ondan ders almak zorundadır.

DEMOKRASİ GEÇMİŞİMİZ

Ülkemizdeki insanlaşma arayışı yüz yıllardır sürüyor.

Bu arayışın engellemelerle karşılaşması şaşırtmasın.

Demokrasi tarihimizse yeni sayılır.

1876’da Osmanlıda Meşrutiyet’e geçişle başlayan ve birkaç yıl süren adımla başlayan 150 yıla yaklaşan bir demokrasi serüvenimiz var.

1908’de başlayıp 1920’de sona eren II. Meşrutiyet döneminin meclisleri var.

23 Nisan 1920’de Meclis’in açılmasıyla başlayan Cumhuriyet dönemimiz başladı.

İlk çok partili siyasal yaşam denemesi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (17 Kasım 1924-3 Haziran 1925) ile Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın 12 Ağustos 1930-17 Kasım 1930) irticayı körüklemesi, Cumhuriyete zarar vermesi nedeniyle kapatılmalarından sonra 1946’da başlayıp bugünlere gelen çok partili yaşamımız var. (Bkz. Tarık Zafer Tunaya/ Türkiye’de Siyasal Partiler, Çetin Yetkin/ S.C.F. Olayı.)

DEMOKRASİ ARAYIŞININ BUGÜNÜ

Demokrasi arayışının bugününde CHP’nin nasıl davranması gerektiği konusu, toplumun her kesiminde belirgin olarak başköşeye yerleşmiş durumda.

Çünkü Cumhuriyete yönelik tehlike korkutucu boyutlarda.

CHP, gelecek adımlarını elbette kendisi toplumun cumhuriyet, laiklik, emek ve sığınmacı deposu olma duyarlılığını dikkate alarak belirleyecektir.

CHP’li olan ya da olmayan toplumun duyarlı kesimi, örgütlenme bilinciyle güçlenmek zorundadır ve asıl görev onlarındır.

Bu kesim ancak güçlenerek sözünü dinletebilir siyasete.

DÖRT BİR YANDA ARAYIŞ

Tehlikenin boyutu, çeşitli biçimlerde süren arayışları yoğunlaştırıyor.

Mersin’de Serdar Erkan, BOP’un işlediğine dikkati çekiyor.

Ayvalık’ta Dr. Nedim İnce “Dünü silemeyiz ama yarını yazabiliriz” diyor.

Suay Karaman “CHP’nin Altıok’a gereksinimi var” diyor.

TYS Adnan Özyalçınerin, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Gökhan Balın başkanlığında umudu yeni katkılarla çoğaltacağı vurgusunu yapıyor.

İşçinin yanı sıra memurların, beyaz yakalıların, hizmet sektörü çalışanlarının, işsizlerin örgütlenmesi dayatıyor ve sosyalistler bu dayatmayı görmek zorunda.

BURHANİYE’DE

Bir ilçede yaşananlar bile, duyarlılığın doruğa çıktığını gösteriyor.

Sedat Durna, Erman Pazarbaşı, ADD Başkanı Burak Ali Sarının da olduğu ÇYDD’nin toplantısındaki coşku ve bilinç umuda umut katıyor. 

Dr. Birgi Tunanın düşünceyi örgütleme çabasıyla bir araya gelenler, mücadelenin uzun soluklu olduğu bilinciyle sağdan oy arama çabasına Dur diyor.

Osman Selim Kocahanoğlu, Prof. Dr. Hakkı Keskin çırpınıyor.

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Sosyalistler, sendikalar, meslek ve kitle örgütleri güçlenecek, siyasete ağırlığını koyacak başka yolu yok.

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