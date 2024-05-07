Her gördüğünüze her duyduğunuza inanmayın

07 Mayıs 2024 Salı

Geçen günlerde Yaşar Mutlu isimli bir yurttaş ulaştı. “Mağdur oldum karapara aklama ile ilgili bir ihbarda bulunmak istiyorum” dedi ve anlatmaya başladı:

“Geçinebilmek için ek iş bakmaya başladım. Facebook’ta ‘Günlük 20- 25 bin kazanç’ başlıklı bir ilana denk geldim. Bu ilanda belirtilen numaraya yazdım. Döndüler bana hemen. Binance hesabınıza para göndereceğiz size gelen parayı da global Binance hesabına yönlendireceğiz. Yüz yüze yapmamız lazım işlemleri. İşlemin büyüklüğü tutarında da yüzde 10 komisyon alacaksın diye belirttiler. Ben kripto nedir, Binance nedir bilmiyorum. Sordum. ‘Merak etme sadece banka limitlerin kullanılacak, o kadar’ dediler.

25 Nisan sabahı saat 09.30’da Mecidiyeköy-Tahtakale Börekçisi’ne gittim. Benim gibi 4-5 kişi daha vardı. 3 tane de bizi çağıran kişilerin ayakçısı vardı. Telefonlarımızı istediler. Telefonları aldılar ve bunlar başka yere gidecek dediler. Yanımdaki 3 kişi verdi ben vermedim. Yarım saat geçti yanımdakiler, ‘Abi sen vermediğin için işlemleri yapamıyorlar. Biz de verdik. Sıkıntı yok ver bitirsinler’ dediler. Ben de ne yazık ki verdim. Saat 12.00’ye kadar aynı yerde oturduk. Sonra oradan İstanbul Cafe adlı yere götürdüler. Akşam saat 20.00’ye kadar beklettiler. Akşam telefonlar geldi. Para vereceklerdi ancak vermediler. Telefonları getiren kişi, ‘İşlemleri yaptık, hesaplarınızda paralar kaldı onlar sizin’ dediler. Benim hesabımda 160 bin, 74 bin ve 130 bin kaldı diye söylediler.

Hemen hesaplarıma girmeye çalıştım; ancak başaramadım; banka bilgilerimi değiştirmişler. Eve geldim. Bana 300- 400 bin TL tutarında işlem yapılacak demişlerdi. Hesabıma girdiğimde 1 milyon 700 bin TL işlem yaptıklarını gördüm. Hesabıma A.M. adlı kişiden gelmiş muhtemelen bu kişi de benim gibi kandırılmış diye düşünüyorum. Benim hesabımdan da Binance kripto hesaplarına aktarılmış. Beni arayan numara 0531 880 11 31, Mete Veli adında bir hesabı var Facebook’ta. Bana yardım edin.”

Benzer onlarca mesaj var.

Burcu Hanım: “Banka hesabımızdan 300 bin TL kredi çekilmiş ve başka kişilere aktarılmış. Bankaya gidip itiraz ettik. Savcılığa başvurduk. Banka ‘Bizi ilgilendirmez ödemek zorundasınız’ diyor.”

Doktor bir takipçim yazdı: “0805 222 2525 nolu telefondan ‘...Bank’ adına arandım. Hesabıma girerek kredi başvurusunda bulundular.”

Erkan Çavdar: “Bank’ mobil bankacılıktan 300 bin TL kredi çekilmiş; Üçüncü şahısların hesabına aktarılmış. Karakola bildirdim; bankaya itiraz ettim.”

Özkan Barçın: “Hesabımdan 100 bin TL para çekilmiş. Başka bankaya aktarılmış. Banka bizim suçumuz yok dedi. Savcılığa başvurdum.?”

Necati Bey: “Banka hesaplarıma girilip 53 bin TL kredi çekilmiş ve başka hesaplara aktarılmış.”

Elektronik posta adresim ve sosyal medya hesaplarım yüzlerce bu ve benzeri mesaj ile dolu. Ne yazık ki bu dolandırıcılık yöntemi çok yayılmış durumda. Ben savcı, hâkim, avukat, kolluk kuvveti değilim sadece gazeteciyim. Yaşananlara çözüm sunamam; ama yaşanmaması için uyarırım ve sesinizi duyurabilirim.

Öncelikle telefonda kendisini banka görevlisi, sigorta yetkilisi gibi sıfatlarla tanıtan kişilerin aradığı numaralara dikkatli cevap verin. Arayan numara resmi ve kuruma ait numara mı buna dikkat edin. En küçük şüphenizde telefonda konuşmayın ve kuruma gidin.

İtiraz edin. Bankalar sizin kişisel bilgilerinizi, banka hesaplarınızı ve şifrelerinizi korumaya mecbur.

Suç duyurusunda mutlaka telefonunuz isteminiz dışında kullanıldıysa operatörünüzü ve bu işlemler neticesinde dolandırıldıysanız bankayı da ekleyerek ayrıntılı suç duyurusunda bulunun. Bu hususta Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin bu yönde vermiş olduğu emsal kararlar var.

Bizim suçumuz yok demekle suçsuz olunmuyor. İhmal, kusur kararını mahkemeler görüyorlar.

Aman dikkatli olun.