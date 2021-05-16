Bir iktidar, 200 milyar ihaleyi neden 5 şirkete verir, çıkarı ne?

16 Mayıs 2021 Pazar

İkizdereli köylüler, başta kadınlar olmak üzere Cengiz İnşaat’ın Cevizlik Taşocağı’nda ormanları ve yaşam alanlarını darmadağın etmesine karşı direniyor. İhalesi verilen Rize, İyidere Lojistik Limanı inşası için köylülerin yaşam alanları kurban seçildi. Bakan Bey, oraya gitmese daha iyi olurdu, en önemli açıklaması “ekonomik faaliyete engel olmaya çalışıyorlar” oldu.

Cengiz İnşaat’ın sahibi “milletin... koyacağım” açıklamasıyla tescillendi ülkede. Her aldığı ihale ile adeta dediğini yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun “5’li çete” olarak nitelendirdiği şirketlerin en önde gelenlerinden.

Bu yazının ana fikri, bir iktidar neden ihaleleri 5’li çeteye veriyor, bundan çıkarı ne, sorusudur. Bu sorunun yanıtını ben bilmiyorum. Şüphesiz kestirimlerim var, bir dizi yanıtı alt alta sıralar ve size en uygun olanı işaretleyiniz, diyebilirim. Ama bi dakka!

En son habere göre “Yusufeli (Artvin-Erzurum) Ayrımı Devlet Yolu İkmal İnşaatı İşi” 209 milyon TL’ye, Kılıçdaroğlu’nun 5’li çetesinden Limak İnşaat’a verildi. Yusufeli Baraj Gölü altında kalan yolların yeniden yapılması için düzenlenen ilk ihale de 650 milyon TL’ye Limak İnşaat’a verilmişti.

“Kiğı-Yedisu Yolu İkmal İnşaatı İşi” ise 630 milyon TL’ye Özaltın İnşaat’a verildi.

Sürekli doğal afette yaşıyoruz

Bunların hepsi pazarlık usulü ile. 18 yıl boyunca 200’e yakın değişiklik yaptıkları İhale Kanunu’nun 21/B maddesine göre bunlar. Ülke “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olaylar içinde” sürekli yaşadığı için iktidar istediği şirketi çağırıyor, sözde pazarlık yapılıyor ve ihaleyi veriyor. Tabii bu ihale bedelleri yapım zamanı içinde türlü çeşitli bahanelerle katlanarak artıyor. Hazine’den öde babam öde.

İktidar neden durmadan aynı şirketleri çağırıyor ihaleyi vermek için ülkede yüzlerce benzer şirket olduğu halde. Soruyu soracağım yine: Çıkarı nedir bu şirketlerden?

18 yılda 203 milyar dolar

Limak, Cengiz, Kolin, Kalyon ve MNG, dünya çapında ünlü, dillere düşmüş, Dünya Bankası raporlarına girmiş durumda. Bu yılın sonlarında Dünya Bankası raporlarına göre kamudan en çok ihale alan dünyadaki ilk 10 şirket arasında 5’i de var.

Meral Akşener, bu şirketlerin 2018’de 30 milyar dolarlık iş aldıklarını açıklamıştı.

İktidar, şirketlere 18 yılda 203.7 milyar dolarlık ihale vermiş (yaklaşık 1.6 trilyon lira). Türkiye’nin milli gelirini 700 milyar dolara sabitlersek, üçte biri..

Türkiye’de neredeyse tüm otoyol, köprü, tünel, havaalanı ve hastane gibi büyük ihaleler bu şirketlere verildi (Limak 49 milyar $, Cengiz 42.1 milyar $, Kolin 40.4 milyar $, Kalyon 36.6 milyar $, MNG 35,6 milyar $)

Bu şirketlere tanınan ayrıcalıklar ve silinen vergi borçları da cabası.

Bu şirketlerden çıkarınız nedir?

Bir iktidar, inşaat gibi işlerde durmadan belirli şirketleri tercih ediyorsa, herkesin, neden acaba, sorusunu sorma hakkı doğar.

Büyük işlerde, çağıracaksın paşa gönlünün istediği bu beş şirketten birini, sözde pazarlık usulü ile al bunu yap diyeceksin.

Peki, ama neden? Demiryolları, köprüler, otoyollar, yüksek hızlı tren yolları... Hep aynı şirketlere, ihale bile açmadan çoğu zaman...

Bu şirketlere (gizli) ortak mısınız?

Bu şirketler, kazandıklarının bir kısmını sizin hesabınıza mı yatırıyorlar, depoda tutuyorlar veya bir yerlere havale ediyorlar?

Bu şirketler ayrıca siyasi faaliyetlerinizin finansörleri mi?

Bu şirketler, yakın çevrenizden tutun yandaşlarınızı, destekçilerinizi ve seçmenlerinizi işe mi alıyor?

Tamam, biliyoruz ki havuz medyanızı sırayla bunlardan biri satın alıyor, TV-radyo, gazete ve binlerce elemanı finanse ediyor.

Bu şirketler ailenizin, babanızın malı değilse...

Neden milyarlarca dolarlık ihaleler hep onlara gidiyor?

Eğer yukarıda akla gelen nedenlerin hepsi hayal ürünü ise o zaman siz açıklayın:

Neden, neden, neden, neden?