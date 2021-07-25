Bütün yük başkanlarda, örgütte metal yorgunluğu

25 Temmuz 2021 Pazar

Düşünce üretmeyi seven okurlar, “AKP neden yüzde 30’larda” yazılarına epey ilgi gösteriyor ve görüşlerini paylaşıyor. Bir fikir zenginliğine hizmet etmesi açısından bu paylaşımlara fırsat vermek istiyorum. Umarım muhalefet dikkatle izler ve tartışır.

S. D. Nebioğlu: “Muhalefetin asıl kafa yorması gereken soruyu sordunuz. Bunca krize rağmen yüzde 30’lar hâlâ çok yüksek bir oy oranı. Bu düşüşün devamı gelir mi, orada demirlemiş gibi. Asıl irdelenmesi gereken şey de bu düşüşün yaslandığı psikolojinin ne olduğudur. Bir daha AKP’ye kesinlikle oy vermem, koptum oradan diyen bir kütle midir, yoksa, örneğin 3600 ek gösterge havucu çıkarıldığında heybeden ya da erken emeklilik önündeki engeller kaldırıldığında, daha bir hallice zam verildiğinde çalışana, emekliye, yönünü tekrar o tarafa çevirebilecek geçici dargınlık içerisinde, bir kütle midir? Bilinçli oluşturulan bir algı da var: AKP kötü bile olsa RTE iyidir.”

“Kararsızlar neden CHP’ye yönelmiyor? Sürekli RTE’nin söylediklerine odaklanmak yerine, ekonomide, sosyal yaşamda, yaşamın her alanında nasıl bir yol izleyeceklerini açıklamaya başlayarak ve her hafta bunları yineleyerek başlayabilirler işe. Örneğin, çalışanlar için uygulayacakları vergi oranları ne olacak, kimden yüzde kaç vergi alacaklar, yirmi yıldır devletin kanını emen rantiye için geçmişe dönük bir servet vergisi almayı düşünüyorlar mı?”

ÖRGÜT YETERİNCE ÇALIŞMIYOR MU?

Basri Koyuncuoğulları: “Gözlemlerimde muhalefet ile ilgili karşılaştığım sorunlar ana başlıklarla şu noktalarda düğümlenmektedir: Ülkedeki kararsız seçmenin büyük bir çoğunluğu AKP’li seçmenden oluşuyor. Bunlar bohçasını hazırlamış kaçmak üzere olan genç kız gibi kapılarının önünde damat adayını bekler konumdalar. Ancak bekledikleri özellikteki damat gelmezse istemeye istemeye tekrar evine geri dönebilirler.

Daha önce AKP’ye oy veren şimdi ondan şikâyet eden vatandaşa çok kez yapılacak seçimde oyunu kime vereceksin diye sorduğumda, ‘hele bir seçim zamanı gelsin’ diyor. Bundan çok sıkıntılı sonuçlara gidilebilir.

CHP örgütlerinin çoğunda büyük bir atalet var. Nasıl olsa Millet İttifakı yapacağız. Genel başkan bunun için çok çalışıyor. Onunla birlikte belediye başkanları da çalışıyorlar.. Onlar bu işi çözecekler... Var olan CHP seçmeni de ilk kez CHP’ye oy verecek seçmene de yeni heyecan verecek kadrolarla yol yürümek isteğini görüyorum.

Yerel örgütlerde bir metal yorgunluğu olduğu, kitleleri heyecanlandıracak yeni söylemlerle birlikte halkın beklentilerinin karşılanmaması çok büyük bir handikap yaratmaktadır. (Örneğin ne ezilen ne ezen insanca hakça bir düzen.. Bu düzen değişmelidir vb. gibi yeni söylemlerin olmaması.) Bütün yükün, genel başkanın ve belediye başkanlarının çabaları ile yürüdüğü görülüyor.

Sonuç olarak Millet İttifakı çok önemli. Onun üzerine inşa edilecek zeytin dalı projesi gibi bir proje ile bu dalın ana gövdesi CHP’nin solunda ve sağında kendisini demokrat ve yurtsever olarak gören, küçük ve büyük partiler mutlaka bu dallarda yer almalı.

Muhalefetin güçlerini birleştirip kitlelere yeni bir söylem ve eylemlerle halkı ekonomi ve güvenlik üzerine geleceklerini sorgulatacak yeni projelerle onlara ulaşmalıdır.”

GÖLGE KABİNE

Erhan Ekermen’den bazı öneriler:

Gölge kabine: Her gölge bakan kendi konusundaki bakanlığı didik didik edip her ay basın toplantısı yapmalı.

Her ay bir ilde miting: RTE’nin 19 yılda yaptığı tüm gafları ve bugün ak dediğine ertesi gün kara dediği tüm konuşmaları belgeleri, fotoğrafları, dev ekranlarda illerde halka göstermek.

Belediyelerdeki yolsuzlukları soruşturmak için verilen şikâyet dilekçelerini işleme almayan polis, bakan, savcı ve hâkimlerin listelerini yayımlamak.

Boray Uğraş: İktidarın yeni bir orta sınıf yarattığı ve bu sınıfı kendine bağımlı hale getirdiği çok açık. Bence muhalefetin yapması gereken, sandıkta mükemmel bir organizasyonla hileyi önlemektir.