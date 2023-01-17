Muhalefetin derin sıkıntı yaratan gündemi

17 Ocak 2023 Salı

İki haftadır Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun seçim gündemine bıraktığı bombanın fitili ekranlarda, medyada ve iktidarın seçim konuşmalarında çekilip duruyor hâlâ. Tamam, konuşma düzeltildi, altılı masayı oluşturan partilerin seçimi kazanması durumunda sistemin nasıl işleyeceği konusunda yeni vurgular yerli yerine oturtuldu, ama gelin de siz bunu cumhurbaşkanına anlatın.

Gündem oluşturma ve olumlu tartışma yaratma konusunda derin sıkıntıları var masanın.

Bugün seçilecek cumhurbaşkanının yetkileri, dün de türban konusu sıkıntılardan ikisi.

Bunlara İmamoğlu üzerinden İyi Parti-CHP arasındaki belli belirsiz ama su üzerine çıkan sürtüşmesini de ekleyin.

Tüm bunları gölgede bırakacak şekilde bir yıldır gündemde olan altılı masanın başkan adayının kim olacağı üzerine bitmez tükenmez operasyonları, söylentileri, spekülasyonları, tartışmaları, çekişmeleri, kavgaları da unutmayın.

KÖPÜRTÜLEN TARTIŞMALAR

Bunların hepsi, seçimleri kazanma iddiasındaki Millet İttifakı (ittifak mı var bilmiyorum) saflarında köpürtülen ve tüm ülkece konuşulan konuları kapsıyor.

Bu iyi bir şey mi, Millet İttifakı’nın bir büyük iletişim politikasızlığı içinde yüzdüğünü göstermiyor mu..

Bize bunları neden tartıştırıyorsunuz ki.

Tamam, ülkenin içinde bulunduğu derin ekonomik bunalımı anlatıp duruyorsunuz. Tabii ki anlatın.

Ama bir noktadan sonra bu anlatı, vatandaşın yaşadıklarını vatandaşa anlatmaya dönüşüyor.

Altılı masa kendisini seçmen nezdinde koşturacak gündem yaratarak tartıştırması gerekiyor.

BEŞ YIL İÇİNDE NE YAPACAKSINIZ?

Aralarında bir ay orada bir ay burada tartıştılar, şüphesiz kuracakları mekanizma konusunda ortaya iyi şeyler çıktı.

Ama temel mesele iktidara geldiğinizde ne yapacağınız.

Bir program... Bir yıl sonunda ne yapacak nasıl bir Türkiye ile millet yüzleşecek? İki yıl sonra nasıl bir Türkiye fotoğrafı ile karşı karşıya geleceğiz... Peki, üçüncü, dördüncü ve artık yeni seçim yılına girilecek beşinci yılda?

Biz aylardır bu köşelerde, bunları tartışıp değerlendireceğimize, yaşadığınız ve yarattığınız sıkıntıları tartışıyoruz.

Bir düzgün strateji eksikliği var. Önce bir hükümet programını oluşturmalıydınız.

Herkesi sıkıntıya sokacak mesela türban, başkan yetkisi, hatta aday gibi konularda, birbirinize danışmadan adım atmanız bence doğru değil. Çünkü bu, blok olarak hepinizi etkileyen sonuçlar doğuruyor.

BİR RIZA TÜRMEN KİTABI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıçlarından Rıza Türmen ile yapılan “Bir AİHM Yargıcının Not Defteri” kitabı, masanızdan eksik olmaması gereken bir insan hak ve özgürlükleri, demokratik yargı ve hukuk için çok önemli bir değer. Bir el kitabı diyeceğim ama kapsamı açısından bu nitelemeyi aşıyor.

İyi bir yöntem belirlenmiş: Zor konuları kolay ve daha anlaşılır nasıl okura iletiriz, anlatırız? Meslektaşı hukukçu Işıl Kurnaz ile tematik bir söyleşi düzeni tutturmuşlar. İki yıl üzerinde çalışılan bir söyleşi kitabından söz ediyoruz.

Tabii AİHM olunca evrensel hukuk uygulamaları ve sıkmadan tarihsel süreç içinde bugün varılan ana değerler gündeme geliyor. AİHM pratiğinde çok zengin bir ülkeler, kişiler, davalar ve bunlardan çıkartılan sonuçlar...

Ne kadar ilginç konular varmış: Eğitim hakkı kimindir, çocuğun mu ailenin mi devletin mi? Etkili başvuru hakkı nedir? Ayrımcılık yasaktır! Olağanüstü hal durumunda insan hakları ne olur? İfade özgür müdür? Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı... Devlet davaları.. Adil yargılanmak mümkün mü?

Görüldüğü gibi hukuk felsefesinin tartışma konuları da söyleşide.. Devletin ifade özgürüğünde dar ve geniş alanları.. Basın özgürlüğü ile ifade özgürlüğü ilişkisi... Çok zengin bir içerik...

Söyleşi konu içinde sorularla zenginleşiyor. Elinize dilinize sağlık.. Yayınevi: İletişim. 504 sayfa.