24 Eylül 2024 Salı

“Batı’nın ilmini ve fennini alalım, kültürünü almayalım” boş lafının (lafügüzaf) Sait Halim Paşa’nın ağzından ya da kaleminden çıktığı söylenir. Önce kullanacağımız sözcüklerin günümüzün Türkçesinde ne anlama geldiğini görelim:

İlim: Bilim

Fenn: Hüner, marifet, sanat, ilim (Bu yazıyla ilgili anlamları)

Kültür: Dünyanın en belalı sözcüğüdür. En belirgin anlamı “Tarım”dır. Ama yan anlamları son derece geniştir: Bilgi, öğrenim, eğitim, yaşam, deneyim yoluyla bir toplumun edinip biriktirdiği ve gelecek kuşaklara aktardığı her şey.

Aynı cümleyi “Batı’nın tekniğini alalım” şeklinde söyleyenler olduğu için tekniğe de bulaşalım.

Teknik: Bir bilim, sanat ya da meslek dalında kullanılan yöntemlerin tümü; beceri, yol, yöntem, araç.

Buradan yürürsek işin içinden çıkamayız. Bu lafügüzafın, bu zırvanın gerçek anlamını ben yazacağım: Batı uygarlık ve sanayisinin ürettiği ürünleri alalım ama onun ahlakını ve zihniyetini sakın almayalım; hele Hıristiyanlıktan uzak duralım; değişmeyelim, ne isek öyle kalalım. Daha kestirmesi: Batı’nın ürünlerini satın alıp kullanalım ama birey ve toplum olarak ne isek öyle kalalım.

Eyi de kendin hiç değişmeden, durmadan değişen Batı’nın ürettiği ürünleri hangi kafayla kullanacaksın? Ama bu kafa “Bu ülkeye buzdolabını, çamaşır makinesini biz getirdik!” diyerek böbürlenmekte. Neden getirdin? Buna cevap veremezsin, vermeye çalıştıkça çamura batarsın. Muhtaç ve mecbur olduğun için! 8 yaşındaki Narin’i öldürenler, 2 yaşındaki bir bebeğin ırzına geçenler hangi kültürün ürünü, Batı’nın mı?

Bu zevat anlasın diye kısa bir tanım yapacağım: Kültür tavuktur, ilim ve fen tavuğun yumurtasıdır. Bre ahmak, tavuk olmadan yumutlayamazsın. Hiç meraklanma aklını kullanırsan Fransız tavuğu olmazsın, Türk tavuğu olursun. Ama sen Türk tavuğu olmak istemiyorsun ki hedefin İslam tavuğu olmak, Müslüman tavuk olmak istiyorsun. Kendin yumurtlamaya başlarsan dinden çıkacağını, gâvurlaşacağını sanıyorsun. Sömürdüğün halkın dinden, imandan çıkacağından korkuyorsun.

Bu garebetin en somut örneğini Erdoğan Reis’ten vereceğim. Enflasyon ve doların yükselmesiyle baş edemeyen Erdoğan, kendisine kapitalist ekonominin temel kuralları önerildiği zaman ne demişti? “Kurda (döviz kuru) yaşanan dalgalanmaları bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu.” Yani İslamın dogmaları ne ise onu yapacakmış. İslamın, Kuran’ın dogmaları 7. yüzyılda yazıldı, şimdi 21. yüzyıldayız sayın Reis. Sizin naslarınız ülkeyi sefalete sürükledi, devleti iflas ettirdi. Ya ekonomide Avrupa, ABD, Japonya, Güney Kore tarzında kapitalist olacaksın ya da Türkiye’nin Kemalist kamusal ekonomisini yeniden keşfedeceksin. AKP’nin ve Erdoğan’nın uğradığı bozgun “Batı’nın ilmini ve fennini alalım, kültürünü almayalım” safsatasının sonucudur.

