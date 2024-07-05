Muhalefet nasıl normalleştirilecek?

05 Temmuz 2024 Cuma

Muhalefeti normalleştirmek, AKP Genel Başkanı R.T. Erdoğan’ın sandığının tersine, akıllıca bir yöntem değildir. Normal muhalefet, iktidarı yerinden etmeyi amaçlayan muhalefettir. R.T. Erdoğan da ortağı MHP’nin reisi Devlet Bahçeli gibi normal ve anormal sözcüklerini normal yerinde kullanamıyor: Muhalefetin normal amacı iktidar olmaktır. Demek ki ana muhalefeti yani CHP’yi iktidara getirmek istemekte R.T. Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP TBMM grup toplantısında siyasette, daha doğrusu söylemde yumuşama ya da normalleşme konusuna da değinmiş: “Bizim normalleşme yapımız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir. Dilini, söylemini düzeltecek olan muhalefettir. İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşma olur, normalleşme olur, yumuşama olur ama siyasi ittifak olmaz. Biz de zaten böyle bir çaba içerisinde değiliz. Bu çok partili sistemin fıtratına aykırıdır. Biz ülkemize milletimize ve devletimizin güvenliğine dair konularda ortak bakış açısını yakalamaya çalışıyoruz. Sivil anayasa ve dış politika gibi konularda iç cepheyi sağlamlaştırma gayretindeyiz.”

Allah Allah! Muhalefetin iktidar tarafından iğdiş edilmesinden söz ediyor Erdoğan Reis hazretleri! “Normalleşme”den anladığı bu işte! Sıkılı yumruklarını neden açsın muhalefet? Dişini sıkmaktan ağzında neredeyse diş kalmamış muhalefetin bir de yumruklarını açmasını bekliyor. Daha sonra önünde diz çökmesini, eşek olup sırtına binmesini isteyecek! Böylesine patolojik bir mantık görülmemiştir. Muhalefet, dilini, söylemini düzeltecekmiş. Yarabbi! Ya sabır! İnsanı delirtir bunlar. “Sürtük”ten “çürük”e geç! Bununla yetinme türlü çeşitli hakaret yağdır! Zeytinyağı bile böyle üste çıkamaz.

Elbette iktidar demokrasi, anayasa, yasalar, insan ve vatandaş haklarına bağlı davranırsa bir yumuşama olur. Ama iktidarın adı AKP ve genel başkanı Erdoğan ise bu mümkün değil, 22 yılın tanıklığı var! CHP, AKP ile neden ittifak yapmak istesin? Aklını peynir ekmekle mi yedi? 22 yıl yiyip içeceksin, ülkenin zenginliklerini elin gâvuruna, yobaz Arap’ına ipotek edeceksin, sonra hesabı ödemeden arka kapıdan sıvışacaksın! Nerede o yoğurdun bolluğu?!

22 yıl har vurup harman savuracaksın, yandaşı, hısım akrabayı abat edeceksin; enflasyonun dünya rekoru kıracak, paran yerlerde sürünecek, merkez bankanda fareler cirit atacak, sonra ana muhalefet partisinin seninle ittifak kurmak istediğini ortaya atacaksın! Hadi canım sen de!

“Muhalefetin kucaklayıcı dille yaklaşmasını bekliyoruz. Tüm samimiyetimize rağmen muhalefetin çabalarımıza nasıl karşılık verdiğini görüyorsunuz. Yapıcı davranmaya çalışırken CHP genel başkanının siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını milletimiz izliyor. İadeiziyaret sonrası dozu artırılan çiğlikleri milletimiz görüyor.”

R.T. Erdoğan’ın yukarıdaki cümleleri söylemeye, şikâyet etmeye hakkı yok. Reis bey, nasıl olup da “İadeiziyaret sonrası dozu artırılan çiğlikleri milletimiz görüyor” diyebiliyor, nasıl da yücelik kulelerinden bakıp ana muhalefeti ve başkanını tahtakuruları gibi görüyor? “İadeiziyaret” görgü kuralları icabıdır, kimsenin başına kakılmaz! “Aman aman Reis Bey Hazretleri Başyüce bizi ziyarete geldi” diye çiftetelli oynayıp göbek mi atacaklardı?

“CHP gerilim siyasetini bıraksın istiyoruz. Bundan da demokrasimiz kazançlı çıksın. Cumhur İttifakı’na yönelik hadsizlikleri kabulleneceğiz manasına gelmez. Edepli olmamız edepsizliklere göz yumacağımız anlamına asla gelmez. Yumuşak başlıyız ama kimse unutmasın boynu çekilecek uysal koyun da değiliz. Suç ortağı arayanlar bize çamur atmadan önce kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Biz ülkeye hayrı olmayan münakaşalara girmemeye özen gösteriyoruz. Muhalefetten de normalleşmelerini bekliyoruz. Muhalefetten gelecek eleştirilere açığız ama yakışıksız ifadeleri de sineye çekmeyiz. Cevabımızı misli ile vereceğiz. Kimseyi başarı hikâyemize ortak etmeyiz.”

Öyle bir konuşma üslubu ki sabırtaşını bile çatlatır! Kimseyi başarı öykülerine ortak etmezlermiş... Gel de gülme... Kim sizin iflasınıza ortak olur ki?

