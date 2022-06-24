Mülteciler sorunu boyutlarını aşıyor! (1)

24 Haziran 2022 Cuma

"Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) verilerine göre, 2021’in ilk 11 ayında Türkiye’den ayrılan doktor sayısı 1361 oldu. Bu sayı 2012’de 59 idi!



Kimler gidiyor, kimler geliyor?

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20 Haziran Pazartesi, “Dünya Mülteciler Günü” idi! Bu nedenle, “Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (BMMYK)” yayımladığı “Küresel Eğilimler 2021” raporunda, 2021 yılı sonu itibarıyla dünyada yerlerinden edilen kişi sayısının 89.3 milyona ulaştığını açıkladı.

Dünyada, en fazla mülteci, her 28 kişiden biri ile Türkiye. Bu rakamların geçen yıla ait olduğunu da unutmayalım!

18 Mayıs 2022’de “Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü”, Suriyelilerle birlikte Türkiye’de 5 milyon 506 bin 304 yabancı uyruklu kişinin yaşadığını açıkladı...

Fransa merkezli araştırma şirketi “Ipsos Online Panel Sistemi (İPSOS)” 28 ülkede yerli halkın sığınmacılara bakış açısıyla ilgili bir araştırma düzenledi. Araştırmanın Türkiye ile ilgili bölümünde, vatandaşların yüzde 76’sının sınırların sığınmacılara kapatılması gerektiğini düşündüğü saptandı. Bu oran, “savaş veya zulüm varsa” 10 puanlık azalış gösteriyor!

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İllere göre Suriyelilerin sayısı şu sırayla bir dağılım gösteriyor: İstanbul 544.296, Gaziantep 463.387, Hatay 430.639, Şanlıurfa 427.191, Adana 256.593...

Suriyelilerin, yerli nüfusa oranla en yoğun olduğu şehir ise yüzde 42.8 ile Kilis! Nüfusu 145 bin 826 olan Kilis’i, 109 bin ile Hatay izliyor. Suriyelilerin en az olduğu il ise 71 kişi ile Artvin, Suriyelilerin yaşamadığı bir ilimiz yok!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla 200 bin 950 Suriye uyruklu kişinin Türk vatandaşı ve bunların 87 bin 296’sının 18 yaşın altında olduğunu söyledi. Bakana göre, bir seçim olasılığında 113 bin 654 Suriyeli oy kullanma hakkına sahip! Anlaşılan AKP’nin iktidarda kalma planı, mültecilere dayanıyor!

Soylu, 14 Nisan 2022’deki açıklamasında ise 2016’dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin “asayiş sorunları sebebiyle sınır dışı edildiğini” bildirdi!

Soylu, 19 Eylül 2019’de ise “Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısının 450 bin civarında olduğunu” söylemişti.

3 Haziran 2022’de, İçişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Çataklı, ülkesine 505 bin 190 Suriyelinin döndüğünü duyurdu...

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Milli Eğitim Bakanlığı, 8 Haziran 2021’deki açıklamasında “2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde” üniversitelerde okuyan Suriyeli öğrenci sayısının 48 bin 192 olduğunu belirtti.

Bakanlık, anaokulunda 35 bin 707, ilkokulda 442 bin 817, ortaokulda 348 bin 638 ve lisede 110 bin 976 öğrencinin eğitim gördüğünü duyurdu. Eğitim çağında olup da okula gitmeyen 432 bin 956 çocuk var.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 31 Mart 2019’daki açıklamasına göre, Türkiye’de çalışma izni verilen Suriyeli sayısı 31 bin 185. Ya ötekiler nasıl geçiniyorlar?

Suriyelilerin yüzde 70.9’u kadın ve çocuklardan oluşuyor. “Göç İdaresi Başkanlığı’nın” yayımladığı “yaş aralığı tablosuna” göre erkekler, toplam sayının yüzde 53.8’ini oluşturuyor. Suriyeli kadınların oranı ise yüzde 46.2.

Suriyeli erkeklerin sayısı kadınlardan 286 bin 187 kişi fazla. Erkek-kadın sayısı arasındaki en büyük fark, 67 bin 302 kişi ile 19-24 yaş aralığında...

“Genç nüfus” olarak tanımlanan 15-24 yaşlarında 744 bin 161 kişi bulunuyor. Suriyelilerin toplamda yaş ortalaması ise 22.3.

“Mültecilere çalışma izni verilmesi, onların yerel dili öğrenip topluma uyum sağmasını hızlandıracaktır” görüşünü destekleyen 28 ülke içinde; Türkiye en düşük orana sahip!

Sınırların mültecilere kapatılması gerektiğini düşünenlerin oranında 2021’e kıyasla önemli düşüş var. 28 ülke içinde bu oranın geçen yıla kıyasla arttığı iki ülkeden biri olan Türkiye; yüzde 76’lık oran ile birinci sırada!

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Afgan ve Ukraynalı mültecilerin varlıklarını da unutmayalım!



Not: Sürecek...