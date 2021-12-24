Türk Futbolcusu Nerede? (3)

24 Aralık 2021 Cuma

Türk futbolunu “olumsuz” etkileyen, “yabancı futbolcu çoğunluğundan” başka bir temel neden ise futbol sahalarının her geçen gün ortadan kaybolmalarıdır! İzmir’den başlayalım…

Türkiye 1. Ligi’nde, resmi maç oynayan İzmirli ilk kulüp İzmirspor’dur. Eşrefpaşa semtinin bu takımı, 1967-1968’de 1. Lig’de şampiyon oldu…10 yıl oynadığı Süper Lig’de, ilk golü attı, galibiyeti tadan ilk takım oldu. Genç takımı, iki yıl üst üste “Dünya Şampiyonluğu”nu kazandı. Ancak!

Çocukluğumu yaşadığım Eşrefpaşa semtinde, İzmirspor’u ve sahası “Talebe Çayırı”nı bilirim… Saha, “Talebe Çayırı” adını, Eşrefpaşa’da her mahallede gençlerden oluşan takımlardan almıştı. Bu takımlarda sivrilen “talebe” oyuncular, İzmirspor’da oynamaya başlarlardı…

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Bizim Attila Mahallesi’nde, “idrar (s…) torbası (!)” ile oynanarak futbola başlanırdı… Savaş yıllarında ve sonrasında, para olmadığı için top da yoktu… İlkokuldaydım… Çözüm olarak, mahalle kasabına gider, kasabın verdiği kemiklerdeki et parçalarını sıyırırdım. O bunları kıyma yapar, bana da hizmetimin karşılığında hayvanın “idrar (s….) torbasını” verirdi…

Evimizin yanındaki “Sokak 481’de” bu “torbayı” şişirir, ağzını balon gibi bağlar, patlayıncaya kadar, bununla futbol oynardık… Bu “torba” peşinde koşanlardan biri de alt komşum Kamuran Soykıray idi… Kamuran, daha sonra İzmirspor’da oynamakla kalmadı, bazı futbol takımlarının çalıştırıcılığını da yaptı…

Komşumuz Damlacık Mahallesi’ndeki Metin Oktay da aynı ortamda yaşamıştı… İzmirspor’da başlayan golleri ile Türk futbolunun, milli takımının simgesi olmuş, İzmirspor ve sonra Galatasaray’da 217 gol atarak rekor kırmış ve “Gol Kralı” olmuştu…

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Erdoğan

Ama ne oldu? Kulüp yöneticileri, takıma para kazandırmak için “Talebe Çayırı’nı” satarak, kentin sınırında, yeni stadı yapmak için ucuza bir arazi aldı…

Mahalle takımlarından oluşan oyuncuları uzaktaki yeni araziye gidemeyince, İzmirspor 1. Lig’den 2. Lig’e, sonra 3. Lig’e ve ardından da amatör lige düştü!

Uzun yıllar 1. Lig’de oynadıktan sonra altyapısı yok olan takım, önce 2. Lig’e, sonra 3. Lig’e ve sonra tarihinde ilk kez amatör lige düştü!

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Gelelim başkent Ankara’ya…

Bir zamanlar başkent Ankara’da; Gençlerbirliği, Ankaragücü, Hacettepe takımları Süper Lig’de futbol oynarlardı… Günümüzde, 5 milyon nüfuslu başkent Ankara’da, Süper Lig’de tek takım yok! 1992’den bu yana başkent Ankara’da milli maç yapılmıyor! Acaba neden?

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Türkiye’nin 1934’te temeli atılan, 82 yıl boyunca hizmet veren 19 Mayıs Stadyumu için çürük raporu verildi. 2018’de yıkımına başlandı.

AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Veziri Azam (eski futbolcu) Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeni 19 Mayıs Stadı’nın iki yılda bitirileceği bildirildi. Üç yılı aşkın sürede henüz yeni stadın temeli bile atılmadı!

Futbolcu Reis-i Cumhur

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Ankaragücü Stadyumu, 1932’de açıldı. 5 bin kişilik stadyumdan yol geçeceği gerekçesiyle 1985’te yıkıldı. Amatör liglerdeki takımlarının maçları bu stadyumda oynanmaktaydı!

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Cebeci İnönü Stadı, Tüm itirazlara karşın AKP kararıyla, 2017’de kapatıldı, plan değişikliği yapılarak “Millet Bahçesi” adı altında “konut, cami, otopark yapımı ve ticari faaliyetlere açılacağı” konusunda ihaleye çıkıldı!

Cebeci Stadı

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Eryaman Stadı… Bunların yerine kentin dışında, Etimesgut ilçesinde, 2016’da Eryaman Stadı’nın temeli atıldı. 22 bin kişilik stat, 2019’da 5 milyon nüfuslu başkentin takımı Ankaragücü’nün, 333 bin nüfuslu Alanya ilçesinin Alanyaspor takımına 2-0 yenildiği maçla açıldı!

İşin ilginç yanı seyirciler, bu stadyuma nasıl gidileceğini bilmedikleri için internet sitelerinde yolu şöyle tarif ediliyor:

“Türkiye’deki Eryaman Stadı adresine nasıl gidebileceğinizi mi merak ediyorsunuz?”, “Eryaman Stadı adresine ulaşmanın en iyi yolunu bulmanıza yardımcı oluruz!”,“Eryaman Stadı için en yakın durak veya istasyonu mu arıyorsunuz?”

Kent merkezine 25 km uzaklıkta, çevre yolunun çeperleri dışında kalan Eryaman Stadyumu’nda “Süper Lig maçlarını” bir yana bırakalım…

Peki, genç futbolcular başkent Ankara’da nerede yetişecek? Gerek var mı? Yabancı futbolcu ithal ederiz!