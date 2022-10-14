Türkiye ilaç bunalımında!

14 Ekim 2022 Cuma

“Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS)”: “Vatandaş ilaç bulamamaktan ve fark ücreti ödemekten bıktı! Biz eczacılar da ‘İstediğiniz ilaç yok!’ demekten ve ‘Biz de bulamıyoruz’ demekten bıktık! Vatandaşın ilaca ödediği fiyat farkı daha da artacak demekten de bıktık!”

Türkiye’de “ekonominin kötülüğü” , kuşkusuz her geçen gün “ilaç sektörünü olağanüstü olumsuz” etkiliyor...

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“Türk Eczacıları Birliği”nin çağrısıyla eczacılar, eczane çalışanları, eczacılık öğrencileri, “hakları ve gelecekleri” için, 16 Ekim Pazar günü Ankara’da meydana çıkacak!

Beyaz önlükleri ve aileleriyle mitinge katılacak eczacı ve eczacı adayları, gerek bu ilaç yokluklarına gerekse ilaç fiyat farklarına, eczanelerdeki ekonomik çıkmaza, kamu eczacılarının hak kayıplarına eczacıların yok sayılmasına, eczacılık mesleğinin değersizleştirilmesine “dur” diyecekler!

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Geçen cuma günü, “Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı” Nurten Saydan şu açıklamayı yaptı:

Nurten Saydan

“İlacın hammaddesi ve ambalaj malzemeleri yurtdışından geliyor. Çocuk şuruplarının bulunmama nedeni cam şişe maliyetlerindeki artıştır. İlaç firmalarının verilerine göre ilaç hammaddelerinin yüzde 98’i ithal ediliyor!

‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca (TİTCK), yayımlanan ilaç Avro kuru ile gerçek Avro kuru arasındaki uçurumdan dolayı da birçok ilaç ve de yeni molekül ilaç da maalesef ülkemize gelemiyor ve hastalar bu ilaçları piyasada bulamıyor!

‘Medula sisteminde’ tanesi en ucuz olandan hesaplanarak ödeme yapacak. Bunun için sendikamızca eczacılık fakültelerimizin değerli ve bilimsel görüşlerini de alarak Danıştay’da dava açılmasına karar verdik. Bu bilimsel olmayan ‘terapötik (tedavi edici) eşdeğerlilik’ kavramına Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) son vermelidir.”

(Medula sistemi: Türkiye’de genel sağlık sigortası ile sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin fatura bilgisini elektronik olarak toplamak ve hizmetlerin ödenmesini gerçekleştirmek için oluşturulmuş bütünleşik bir yöntemdir.)

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Günümüzde, sağlık sektörünün sorunları bitmiyor. Süre gelen ilaç yokluğu sorunu, vatandaşın ödediği katılım ve fark ücretleri miktarları gün geçtikçe çekilmez bir hal alıyor!

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar doğrultusunda ilaç, bulunabilir olmaktan çıktı! Avrupa kuru ile gerçek kur arasındaki makas açıldıkça ilaçlar “yok” satıyor ve vatandaşın tedavisi de yarım kalıyor!

Saydan, “En temel, birinci basamak kullanılan antibiyotik bile piyasada yok. Bu duruma Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) acil bir çözüm üretmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın ülkemizin tek sağlık otoritesinin kendisi olduğunu hatırlaması ve hatırlatması gerekiyor” dedikten sonra şunları ekledi:

“Özellikle, diyabet, ağrı kesici, antibiyotik, tansiyon, çocuk şurupları, antidepresan, tüp bebek, epilepsi, kanser gibi birçok hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda ciddi anlamda sıkıntı yaşanıyor. Hatta bazı ilaçların eşdeğeri dahi yok. Böyle olunca da hastalar ilaçlarını temin etmekte güçlük çekiyor. Doktorlarına tekrar giderek piyasada mevcut olan ilaçlara göre tedavilerini değiştirmek zorunda kalıyorlar!”

Saydan, sorunun temeli olarak şu olguyu görüyor:

“Bugün Avro kuru 18 TL’yi aşmışken ilaç fiyatlandırmasında kullanılan Avro kurunun 7.86 TL olarak belirlenmesi ilaca ulaşmayı zorlaştırıyor. Bundan dolayı birçok ilaç bulunamamaya, ‘yok’ satmaya ya da ‘tevzi (dağıtım)’ dediğimiz biçimde, yani depolardan hastalarımıza yetmeyecek biçimde bir ya da iki kutu biçiminde gönderilmeye, ithal edilen ürünler ise ithal edilmemeye başlıyor ve yeni çıkan ilaçlar da ülkemize gelmiyor!

Dolayısıyla hastalarımızın tedavisinin aksamasına, tedavi olamamalarına, hatta doktorların tedaviyi değiştirmek zorunda kalmasına neden oluyor!

Hangi ekonomide benzin, elektrik, kira, doğalgaz, telefon, personel, su kısacası tüm giderlerin fiyatları artarken ilaç fiyatı nasıl yüzde 80 düşebilir? Bu koşullarda eczanelerin ayakta kalması nasıl beklenebilir?

Eczanelerimiz can çekişmektedirler!

Artık ilaç kolay bulunur ve ulaşılabilir hale gelmelidir. Eczacılar son yıllarda ilaç yokluğu sıkıntısını çekiyoruz, vatandaşa bu durumu anlatmaya çalışıyoruz ve bu durumdan çok rahatsızız. Buradan vatandaşlara şunu söylemek istiyoruz: Bu durum biz eczacıların elinde olan bir durum değil ve bizden kaynaklanmıyor.”

Not: İlaç fiyatları!