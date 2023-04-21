Kimliklere odaklılıktan başarılara odaklılığa
“Artık kimlikleri değil, başarıları
konuşacağız. Farklılıkları
değil, ortaklıkları, ortak
hayalleri konuşacağız.” CHP lideri,
cumhurbaşkanı adayı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun “Ben Aleviyim”
diyerek gençlere seslendiği
konuşmasındaki en can alıcı cümle. 20
yıldır kimliklerle, ötekileştirme ve nefret
söylemi üzerinden yönetilen Türkiye’nin
bırakın ilerlemeyi, yerinde saymasının
hatta daha da gerilemesinin ana nedeni.
Bunu aşmadıkça yol almamız, farklı bir
kulvara geçmemiz mümkün değil. Tüm
kurumlara nüfuz ediyor, enerjimizi alıyor,
yoruyor. Alevi, Kürt, Türk, türbanlı, laik...
Bunlar üzerinden yapılan siyasetin bu
ülkeye de bu ülkenin halkına da hiçbir
yararı olmadığının herkes farkında.
İşsizlik, eğitimsizlik, gelir eşitsizliğindeki
büyük artış, yoksulluk, çevresel ve
ekolojik sorunlar olarak geri dönüyor.
Geçen hafta 3 önemli rapor
yayımlandı. Biri Türkiye Bilişim Vakfı’nın
desteği ile ülkenin önemli sorunlarından
biri olan beyin göçünün fotoğrafını
çeken bir araştırma yapan Chicago
Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit’in raporu.
Akçiğit, Türkiye’nin milli gelirini 10
bin doların üstüne istikrarlı bir şekilde
yıllardır yükseltememesinin nedenlerini
inceledi: “Buna ‘10 bin dolar tuzağı’
deniyor. Bu acı tablonun tek nedeni,
bilimde ve teknolojide gelişmemek,
motor gücü ise insani kaynaklarımız.
Ülkelerin en değerli hazinesi, bu
noktada bilim ve teknoloji yetenekleriniz,
değerleriniz, bu güçleri bilim ve
teknoloji üretmede seferber edip
edemediğinizdir” diyor. Haksız mı? 12
bini aşkın akademisyen, 7 binden fazla
doktor, 100 bini aşkın yazılımcı gitti
yurtdışına...
TÜRKİYE’NİN İKİNCİ YÜZYILI
İkinci rapor, TÜSİAD ve TÜBİSED’in ortak hazırladığı Türkiye’nin 2. Yüzyılında Yüksek Teknoloji için eylem çağrısı.
Özetle şunu söylüyor: Ülkenin
yüksek teknoloji üreten ve satan bir
ülke olabilmekten başka çaresi yok.
9 bin dolarlık milli gelir tuzağından
kurtulabilmesi ve yoksulluğu
yenebilmesi için Türkiye’nin tek çıkış
yolu bu. Rapor ısrarla vurguluyor:
Türkiye bütüncül bir teknoloji üretim
merkezi haline gelmeli; kamu, özel
sektör ve akademiyle birlikte uçtan
uca adeta tek bir teknoparkmış gibi
çalışılmalı; yenilikçilik, araştırma ve
geliştirme kültürü ülkenin DNA’sına
işlenmeli. (Her iki raporu da Herkese
Bilim Teknoloji dergisinde ayrıntıları ile
bulabilirsiniz).
GENÇLER İÇİN TARİHİ FIRSAT
14 Mayıs seçimleri asıl bu ülkenin gençleri için tarihi fırsat. Asıl onlar kendi geleceklerini oylayacaklar. Kılıçdaroğlu konuşmasında yoksul bir aileden geldiğini, buna karşın iyi bir üniversite eğitimi alabildiğini söylüyor. Aynı sözcükleri geçen hafta görüştüğüm, Kanada Vancouver’da UBC’de (University of British Colombia) görev yapan ve dünyanın en yetkin makine mühendislerinden biri olarak gösterilen Prof. Dr. Yusuf Altıntaş da benzer sözcükleri sarf etmişti. Ve ikisi de bugün eğitimde fırsat eşitliğinin ortadan kalktığını vurguluyor.
Tabii sorunu sadece eğitim ile çözebilmek mümkün değil. Eğitimin her kademesinde gelir eşitsizliğinin etkilerinin azaltılması ve fırsat eşitliği yaratılmasının ötesinde. Üniversiteleri bağımsızlaştıracak büyük bir reform hareketinden, katma değerli üretimin önünü açacak her türlü politika ve teşviklere kadar bütüncül bir yeniden yapılanma...
Bunların hiçbiri imkânsız değil. Teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin her şeyin odağında olduğu bir dönemdeyiz.
Buradan yola çıkarak toplumsal faydaya dönüşebilecek sürdürülebilir ekonomi politikaları geliştirmek önemli bir çıkış yolu olacaktır.
EKOSİYASET BİLDİRGESİ
Üçüncü rapor TEMA Vakfı’ndan. TEMA 1995 yılından itibaren tüm seçim dönemlerinde yaptığı gibi bu seçimde de siyasi partilere, ekosistemdeki bütün varlıkları bütüncül bir şekilde ele alan, ekosistem hakkını gözeten ve sadece bugünün değil gelecek nesillerin haklarını da tanıyan politikalar üretmeleri çağrısı yaptı. Su, toprak, iklim değişikliği, arazi kullanımı gibi doğaya ilişkin parametreleri sorunlar ve çözüm önerileri odağında ele alan bir ekosiyaset bildirgesi hazırlayarak partiler ve kamuoyuyla paylaştı.
Kimlik siyasetinden kurtulduğumuzda
bunların hepsinin önü açılacak. Buna
inanmak istiyorum...
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