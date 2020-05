25 Mayıs 2020 Pazartesi

Günahsız Geçen Her Gün Bayramdır. Öğretmen ve Öğrencilerimizin Güldüğü Her Gün Eğitimimizin Bayramıdır… Toplumumuzun sosyal dokusu olan kültürümüz hepimizi bir arada tutan en önemli unsurlarımızdandır. Hepimizin arasındaki sevgi ve saygıyı perçinleştiren, bizi birbirimize kenetleyen kültürel mirasımız olan bayramlarımız birer sevinç ve eğlence günüdür. Ve bayram kelimesinin pek çok tanımı yapılmıştır. Örneğin Hz. Ali’ye göre günahsız geçen her gün bayramdır. Kaşgarlı Mahmut sevinç ve eğlence günü olarak tanımlar, bayramı. Bayramlar doğal ve milli olaylarda kutlanmaktadır genellikle. Diğer taraftan bir olayın bayram olarak kutlanması için toplumun genelinde kabul görmesi gerekmektedir.

Gözler Sevgiliyi Görünce Göz Bayramı Yapar

Eski ve yeni zaferler doğa olayları ve tarımsal faaliyetlerin yanı sıra dini ve milli bayramlar da bulunmaktadır. Ee tasavvuf ve edebiyat da bayramlardan geri kalır mı? Sevgili bayramdır. Gözler sevgiliyi görünce göz bayramı yapar, eller sevgiliye dokunduğunda el bayramı, kulaklar sevgilinin sesini duyunca kulak bayramı, burun da sevgilinin kokusunu alınca burun bayramı yapar. Ya ayaklar? Ayaklar sevgiliye gidince bayram eder. Kısacası sevgiliyle olunan her gün bayramdır. Bir bayram edenler vardır, bir de başkasına bayram yaptıranlar. Sevgili hayali bile bayram yaptırır. Sevgili içteki bayramdır. Sevgilinin içindeki bayramı sevene yansır. Testi içini dışa da sızdırır, yansıtır. İçin bayram, dışın ben. Dışın bayram, içim bayram.

Sağlıklı Olmak Bayramdır

Görmek, sevmek, nefes almak, sağlıklı olmak, sevdiklerimizle bir arada olmak, barışmak, bir işi bitirmede, dostlarla bir arada olabilmede, yaşam mücadelesi verebilmede, gülümsemede vb.dir bayramlar. İkram, eğlenme, sevinç ve bir araya gelmek olan bayramlar geleneklerimizde ve tarihimizde bulunan bir zenginliğimizdir. Bu sevinç ve eğlencenin eğitimimize de hâkim olmasını istiyoruz. Peki eğitimimizin bayramı ne zaman olur?

Öğretmen ve Öğrencilerimizin Güldüğü Her Gün Bayramdır

Öğretmen ve öğrencilerimizin güldüğü her gün eğitimimizin bayramıdır. Eğitimde gerekli iyileşmeler olursa bayramımız olur. Güçlünün eğitimi değil, eğitimin gücü hâkim olduğunda eğitimde de bayram yaparız. Her öğrencinin yeteneğine göre yönlendirildiği, eğitim sistemimizin niteliğinin arttığı, öğretmen niteliğimizin yükseldiği, atanamayan öğretmen sorunumuzun çözüldüğü, gençlerimizin üniversite kapılarında beklemediği, sınavların egemen olmadığı, öğretmenlerimizin yaşam koşullarının iyileştiği, kısacası eğitim sorunlarımızın en aza indiği, öğretmen ve öğrencilerimizin güldüğü her gün eğitimimizin bayramıdır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Twitter: @sahin_aybek