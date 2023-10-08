Halkta para yok ki indirim yapılmadan araba alabilsin

08 Ekim 2023 Pazar

Gülüyoruz ağlanacak halimize

''Otomobil sektöründe yolun sonu belli oldu! Sabreden kazanacak...'' başlıklı 22 Eylül tarihinde yayımlanan yazımdan kısa bir bölüm ile başlamak istiyorum:

''Yüksek enflasyon nedeni ile faizlerin hâlâ yükseltilmeye devam edeceği konuşuluyor. Faizin her artışı araç satmayı daha da zor hale getirecektir. Sıfır araçlarda zaten belli bir kâr marjı uygulanıyor ve satışlar azaldıkça bu oran bir miktar daha düşebilir...

...Mevcut koşullar altında araba almaktansa satmak şu an için daha cazip gözüküyor.

Sabredip araba almak için bekleyenlerse önümüzdeki süreçte kârlı çıkacaktır.''

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Ekim'de ''alınan önlemlerle'' fiyatların düştüğünü ifade etti. Otomotiv piyasası üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

''Dünyada, arz talep dengesizliğinden dolayı birçok üründe anormal fiyat artışları ve yüksek enflasyon dalgası meydana geldi'' diyen bakan ''Bunun en çarpıcı örneklerinden biri otomotiv oldu'' ifadelerini kullandı. Bakan Bolat'ın ifadelerinde öne çıkan ifadeler ise şunlardı:

''Hükümetimiz bundan 1 buçuk yıl önce 6 ay 6 bin kilometre sınırlaması getirmişti.''

''Biz bunu bireysel satıcılar için de bir temmuz itibarıyla uygulamaya başladık.''

''İlan sitelerini bu konuda sorumlu tuttuk. Bu ilan yasağına uymayanlara da ciddi para cezaları uygulayacağımızı ilan ettik.''

''Son olarak da birinci elden daha yüksek ikinci el satış fiyatı yazamayacaklarını ilanlarda bir yönetmelikle getirdik.''

''Bir de baktık ki bütün stoklar ortaya çıktı. 3 ay sonrasına, 6 ay sonrasına araç gelebilir derken şimdi 3 saat, 24 saat sonrasına araç teslim ediliyor.''

''Daha önemlisi fiyatlardaki köpük kalktı, fiyatlar geri gitti. İkinci elde fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var, aslında bu devam edecek. Birinci el sıfır araçlarda da yüzde 15, 20'ler arasında kampanyalarla indirimler yapılıyor.''

FİYATLARIN DÜŞMESİNDEKİ ASIL SEBEP

Öncelikle umarım olur ancak sıfır araçlarda yapılan kampanyalara baktığımızda henüz yüzde 15-20'lere varan bir indirim yapılmadı. Ayrıca yapılan düzenlemelerle mi yoksa kredi faizlerinin yükselmesi dolayısıyla satışların yavaşlamasıyla mı fiyatlarda geri çekilme var? Bunu da doğru şekilde analiz etmek gerekiyor.

Özellikle ikinci eldeki durağanlık neticesinde fiyatların geri çekildiği ise doğru. Ancak 2018 yılında bir bakan saman ithal edilmesi üzerine ''Türkiye’de para var ki ithalat yapabiliyor" derken bu kez de benzer bakış açısıyla ''Halkta para yok ki indirim yapılmadan alabilsin'' düşüncesi akla geliyor.