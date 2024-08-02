AKP, kendisine yeniliyor

02 Ağustos 2024 Cuma

Haberler kötü... ABD ve Almanya’nın şımarttığı İsrail, Ortadoğu’yu yangın yerine çevirdi. İran’ın “stratejik sabrı” ne zaman tükenir, herkes tahminde bulunmaya çalışıyor. Erdoğan, “İsrail’e girmekten” bahsediyor. Filistinlilerin düşürüldüğü duruma tepki vermemek olanaksız. Ama Türkiye’nin içine düşürüldüğü durum da pek parlak değil. 23 yıllık iktidar olan AKP, artık kendisiyle mücadele eder konuma geldi.

Genel seçimden önce Erdoğan’ın uyguladığı “ekonomik model” sayesinde devletin ve halkın büyük bölümünün ekonomisi çöktü. Mehmet Şimşek göreve getirildi, uyguladığı politikalar can yakıyor. İşin garip yönü, Şimşek’in önlem diye getirmek istediği düzenlemeleri bizzat AKP engelliyor.

Önce bir tasarruf genelgesi hazırlandı, yayımlandı. Kimsenin umurunda değil. En başta Saray uymuyor. Harcamalarının aydan aya, yıldan yıla ne kadar arttığını yine Cumhuriyetin haberlerinden okuyabilirsiniz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; AKP bürokrasisi, AKP’ye tasarruf yapma konusunda direniyor...

Şimşek, daha çok vergi alabilmek için düzenleme yapmak istedi, karşısına yine AKP çıktı. Yasa kuşa çevrildi. Ama umut yoksulun ekmeği... Yeni iki vergi yasası Meclis açıldıktan sonra ekim ayında çıkarılacak. Bu dönem ilginçtir, faizlerin de düşürülmeye başlanacağı dönem olarak tahmin ediliyor. Sıcak parayla dışarıdan gelip, sıcacık karlarını alıp birilerinin çıkması mı bekleniyor, hesap nedir kestirmek zor.

Bu arada yabancılar Türkiye ile adeta oynuyorlar. Emekli, emekçi, sabit gelirli, dar gelirli uluslararası piyasa baronlarının insafına terk edilmiş durumda. Örneğin eylül ayında Türkiye’de enflasyonun yüzde 44’e düşeceğini, Merkez Bankası’nın faiz indireceğini söyleyenler var. Bu düşüncelerini ısrarlı bir şekilde savunuyor, basına açıklıyorlar. Pazartesi açıklanacak temmuz ayı enflasyonu bir yana şu andaki yıllık enflasyon rakamı yüzde 71.60. Bu iddiaların hedefi nedir, herhalde Hazine ve Merkez Bankası bürokratları biliyordur.

Temmuz ayının son günü piyasalar kapandıktan sonra doğalgaza yüzde 38 zam yapıldı. Şimşek’in uyguladığı programa göre “ekonominin soğuması” için, yani sabit gelirlinin canının çıkması için zam kaçınılmaz.

Şimdi iki soru soralım:

Zamları kim yapıyor:

- AKP.

Enflasyonun düşeceğini kim söylüyor:

- AKP.

Tamam ama ikisinin birbiriyle çeliştiğini aklı olan herkes biliyor. Buradan yola çıkarsak AKP’nin en büyük sorunu yine AKP’dir.