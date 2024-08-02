Sertaç Eş
Sertaç Eş Son Yazısı / Tüm Yazıları

AKP, kendisine yeniliyor

02 Ağustos 2024 Cuma

Haberler kötü... ABD ve Almanya’nın şımarttığı İsrail, Ortadoğu’yu yangın yerine çevirdi. İran’ın “stratejik sabrı” ne zaman tükenir, herkes tahminde bulunmaya çalışıyor. Erdoğan, “İsrail’e girmekten” bahsediyor. Filistinlilerin düşürüldüğü duruma tepki vermemek olanaksız. Ama Türkiye’nin içine düşürüldüğü durum da pek parlak değil. 23 yıllık iktidar olan AKP, artık kendisiyle mücadele eder konuma geldi.

Genel seçimden önce Erdoğan’ın uyguladığı “ekonomik model” sayesinde devletin ve halkın büyük bölümünün ekonomisi çöktü. Mehmet Şimşek göreve getirildi, uyguladığı politikalar can yakıyor. İşin garip yönü, Şimşek’in önlem diye getirmek istediği düzenlemeleri bizzat AKP engelliyor.

Önce bir tasarruf genelgesi hazırlandı, yayımlandı. Kimsenin umurunda değil. En başta Saray uymuyor. Harcamalarının aydan aya, yıldan yıla ne kadar arttığını yine Cumhuriyetin haberlerinden okuyabilirsiniz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; AKP bürokrasisi, AKP’ye tasarruf yapma konusunda direniyor...

Şimşek, daha çok vergi alabilmek için düzenleme yapmak istedi, karşısına yine AKP çıktı. Yasa kuşa çevrildi. Ama umut yoksulun ekmeği... Yeni iki vergi yasası Meclis açıldıktan sonra ekim ayında çıkarılacak. Bu dönem ilginçtir, faizlerin de düşürülmeye başlanacağı dönem olarak tahmin ediliyor. Sıcak parayla dışarıdan gelip, sıcacık karlarını alıp birilerinin çıkması mı bekleniyor, hesap nedir kestirmek zor.

Bu arada yabancılar Türkiye ile adeta oynuyorlar. Emekli, emekçi, sabit gelirli, dar gelirli uluslararası piyasa baronlarının insafına terk edilmiş durumda. Örneğin eylül ayında Türkiye’de enflasyonun yüzde 44’e düşeceğini, Merkez Bankası’nın faiz indireceğini söyleyenler var. Bu düşüncelerini ısrarlı bir şekilde savunuyor, basına açıklıyorlar. Pazartesi açıklanacak temmuz ayı enflasyonu bir yana şu andaki yıllık enflasyon rakamı yüzde 71.60. Bu iddiaların hedefi nedir, herhalde Hazine ve Merkez Bankası bürokratları biliyordur.

Temmuz ayının son günü piyasalar kapandıktan sonra doğalgaza yüzde 38 zam yapıldı. Şimşek’in uyguladığı programa göre “ekonominin soğuması” için, yani sabit gelirlinin canının çıkması için zam kaçınılmaz.

Şimdi iki soru soralım:

Zamları kim yapıyor:

- AKP.

Enflasyonun düşeceğini kim söylüyor:

- AKP.

Tamam ama ikisinin birbiriyle çeliştiğini aklı olan herkes biliyor. Buradan yola çıkarsak AKP’nin en büyük sorunu yine AKP’dir.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

AKP, kendisine yeniliyor 2 Ağustos 2024
Kralın adaleti 26 Temmuz 2024
Herkes Trump’a hazırlanıyor 19 Temmuz 2024

Günün Köşe Yazıları

Olayların Ardındaki Gerçek
Olayların Ardındaki Gerçek Kuvayı Milliye ve Mavi Vatan
Özdemir İnce
Özdemir İnce Bilimin dine, dinin bilime ihtiyacı yok (5)
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Bir vals nelere kadir!
Olaylar Ve Görüşler
Savaş, politika ve gelecek - Cengiz Kuday
Olaylar Ve Görüşler
Kandırma sanatı ve istatistik bilimi - A. Refik Kutluer
Olaylar Ve Görüşler
Demokrasi ve CHP - Hakkı Keskin
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Genco Erkal’ı neden yalnız bıraktınız?
Sertaç Eş
Sertaç Eş AKP, kendisine yeniliyor
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Filler tepişirken... Asıl meseleden uzaklaşıyoruz
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Bağnazlıktan da öte!
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Maçları azaltın!
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Muhalif belediyeleri savunmak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... İzmir'deki elektrik akımı faciasında flaş gelişme: 42 sanık için 15'er yıla kadar hapis istemi!

Son Dakika... İzmir'deki elektrik akımı faciasında flaş gelişme: 42 sanık için 15'er yıla kadar hapis istemi!
Balyoz mağduru komutan YAŞ kararıyla terfi aldı!

Balyoz mağduru komutan YAŞ kararıyla terfi aldı!
Heniyye suikastına İsrail'den ilk tepkiler

Heniyye suikastına İsrail'den ilk tepkiler
Busenaz Sürmeneli’nin rakibi için skandal tartışma: Cinsiyet uygunluk testini de geçememişti!

Busenaz Sürmeneli’nin rakibi için skandal tartışma: Cinsiyet uygunluk testini de geçememişti!
Meteoroloji açıkladı: 1 Ağustos 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 1 Ağustos 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Özgür Özel: ’Emekliye 17.500 TL yapın bütün borcu ödeyeceğiz’

Özgür Özel: ’Emekliye 17.500 TL yapın bütün borcu ödeyeceğiz’
Son Dakika... Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi!

Son Dakika... Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi!
Dragus attı, Trabzonspor turladı!

Dragus attı, Trabzonspor turladı!