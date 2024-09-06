AKP tutturamadı

06 Eylül 2024 Cuma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın (OVP) güncellenmesini anlattı. Karşımızdaki tek gerçek, AKP ve Mehmet Şimşek’in politikaları hedefi tutturamadı. Yılın tamamlanmasına dört ay kala hedeflerin tutmayacağı anlaşıldı, yenilendi.

Peki ne olacak?

Ekonomi küçülecek, yani yoksullaşma artacak.

Başka?

İşsizlik artacak. Bu iktidarın OVP’sine bile yansımış durumda. 2025 yılı için işsizlik oranı yüzde 9.6 olarak hedefleniyor. Bu şu anlama geliyor, babalar işsiz kalacak. Sosyal sorunlar yaşanacak, insanlar asgari ücretle dahi iş bulamayacaklar. Çünkü konkordatolar patladı. İşletmelerin batma öncesi durumu anlamına gelen konkordato başvurularında üzgünüz ama bu yıl “rekor” bekleniyor. Birileri, borçlardan kurtulmak için de bu yöntemi kullanıyormuş. Her şey, bir kez daha altüst oluyor.

Daha başka?

Ekonomi sıkılaşacak. Daha fazla vergi ödeyeceğiz anlayacağınız. Ancak birilerinin kişisel zevki vergi vermemek. Şimşek, “Hedefimiz kayıt dışı” diyor. Bu sözleri en çok dinleyen insan toplulukları herhalde Türk yurttaşlardır.

Daha daha başka?

Asgari ücrete, emekliye, dar ve sabit gelirli kamu çalışanlarına nefes aldıracak bir zam yapılmayacak. Fiyat artışı hızı yüzde 38 olarak hedeflenmişti, yüzde 41.5’e yükseltildi. Bunu başaramayan Erdoğan, Şimşek, Yılmaz. Yoksulların suçu yok. Ancak fatura yine onlara kesiliyor. Önümüzdeki yıl için 2024’te gerçekleşen fiyat artış hızına değil, 2025 için hedeflenen yüzde 17.5 temel alınarak ücretlere zam yapılacak. Ancak bu hedefe de kimse inanmıyor. Yani ekim ayıyla başlayacak karabasan 2025 yılı boyunca sürecek.

Ekonomist değiliz ancak OVP’yi neresinden tutsanız tel tel dökülüyor. Yılmaz açıklıyor, “üretim merkezleri ile tüketim merkezleri arasındaki lojistik maliyetlerini düşürmek için demiryolu yapacağız”.

En hafif deyimle, öğlenden sonra günaydın. 22 yıldır yönettiğiniz ülkede bu konu yeni mi aklınıza geldi? Pes. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentleri çeperlerinde planlanacak üretimle beslemek daha aklınıza gelmiyor sanırız.

Başka bir örnek daha. “Yapısal reformlar kapsamında...” böyle başlayan tümceler artık kahkaha nedeni oluyor. 30 yıldır bunları kendisinden duymadığımız bir ekonomi yöneticisi kalmadı. Ve nitelikli işgücü için nitelikli eğitim konusu çözümlenecekmiş. Bu nokta o kadar acı ki. Bir yanda bilgisiz-becerisiz-tembel-tüketici yığınlar yetiştirdiniz 22 yılda. Türkiye’de yaşamdan umudu kesen gençler ise Kanada’ya, Almanya’ya kaçıyor. Bir yandan da ortaöğretim fizik kitabında, daha operasyonel hale getirilememiş Kaan uçağını anlatıyorsunuz.

Toplumdaki özgüven sorununu böyle propagandalarla aşamazsınız. Akıl ve bilime itibar etmek aklınıza gelmiyor mu?

“Karizmayı çizdirmemek uğruna” 500, 1000 TL’lik banknot basılmasını engelliyorsunuz. Ama hedefler de tutmuyor. Kendi deyimleriyle “OVP’de revizyona gitmek”, AKP’nin patinaja düşüp çamurdan çıkmakta zorlandığını ortaya koyuyor.

CHP’nin, güçlü önermelerle toplumun karşısına çıkmasının tam zamanıdır.