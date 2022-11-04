En çok kim Atatürkçü?

04 Kasım 2022 Cuma

Muhalefetin bir araya geldiği altılı masaya yeni bir ortak alınması gündemde. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın açık çağrısına İYİ Parti’den olumlu yanıt gelmiş, Akşener parti genel merkezini ziyaret etmişti. Masanın diğer ortakları resmi açıklamalarında BTP’nin katılımına karşı çıkmamıştı. Görünenin tersine kulislere farklı bilgiler yansıyor.

Kulislerden edindiğimiz izlenime göre farklı yaklaşımlar var. Örneğin Saadet Partisi, kamuoyuna açık konuşmalarda yeni katılıma karşı çıkmadı. Ancak kayıt dışı sohbet ve konuşmalarda bir miktar tepki gelmiyor değil. Bazı SP’liler BTP’nin katılımından hoşnutsuzluklarını dile getiriyorlar. Karşı çıkma nedenleri de ilginç:

“BTP, CHP’den daha Atatürkçü...”

Masada yer alan bir parti daha var. Sözcüleri, “Nereden çıktı masaya yeni bir parti almak?” diye yakınıyorlar.

Ancak üzerinde durulan en güçlü nokta, “BTP’nin katılımının gündeme gelmesinin bir emrivaki” şeklinde olduğu tartışmaları. Özellikle İYİ Parti’nin diğer ortakların rızasını almadan bu yola başvurduğu söyleniyor.

Peki nereden çıktı bu emrivaki?

Sanırız bu sorunun yanıtı altılı masanın 6. toplantısına kadar uzuyor. Bu toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu, masanın ortak aday çıkarmasını önermiş ve liderlerin tamamı da bu öneriyi kabul etmişti. Anlaşılan İYİ Parti açık etmese de bu konuda gelinen noktadan memnun olmamış. Ortak adaylık konusunun önceden konuşulmadan masaya getirildiği söyleniyor. İYİ Parti, biraz da adayın kim olacağı, ortak mı yoksa ayrı ayrı mı olacağı konusunu daha dar bir çerçevede yürütmekten yana olabilir.

İYİ Parti lideri Akşener, ortak adaylık konusunun, Kılıçdaroğlu tarafından altılı masaya getirildiğini ve bağlayıcı olarak karar alındığını da kamuoyuna birkaç kez açıklamıştı. Buradan da kendisinin ve partisinin düşüncesinin ipuçları zaten çıkıyor.

Bir yandan iktidara yönelik muhalefeti yükselterek yürütmek, bir yandan da altılı masada bir mücadele yürütmek... İkisinin birbiriyle dengesini partilerin nasıl kuracağı, süreçte belli olacak. Bir yandan takvim ilerliyor, bir yandan da daha kısa aralıklarla yapılması düşünülen toplantıların arası açılıyor. 2 Ekim’de yapılan toplantının ardından biz ekim ayı içinde bir toplantı daha bekliyorduk. Liderlerin düşünceleri de bu yöndeydi. Ancak sonraki toplantı 14 Kasım’da gerçekleştirilebilecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu İngiltere’de. Bu ayın son haftası da Almanya’ya gidecek. Bu geziler nedeniyle kasım ayı için çıkarılan program sil baştan yenilendi. Bu ay yurtiçindeki programların birçoğu iptal edildi, saha çalışması yapan ekiplerin bir kısmı da yerleşik oldukları mekâna döndüler.

İlerleyen takvime göre yeni sorular akla geliyor. Masa başka partilerin katılımına da açık mı? Çünkü niyetli olanlar var. Memleket Partisi ve Zafer Partisi’nin masaya oturmalarını kimse beklemiyor. Ancak yeni katılan partiler daha önce alınan kararları peşinen kabul edecekler mi, yoksa yeniden müzakere başa mı dönecek, kapı ne zaman kapanacak?

“Emrivakiler”le iç pazarlıklar yürütülüyor olabilir. Bu arada seçmenin heyecanını da düşünerek bir an önce asıl konuya dönmek yararlı olur.