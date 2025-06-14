Bizi, Ortadoğu halklarının geleceklerini yok sayan emperyal tuzaklarda, bu son operasyonda da Amerika, Trump yönetimi başrolde. “Dostum Trump” seslenişlerinin ardından, Ankara’dan, Saray’dan da siyaseten gelen dünkü İsrail saldırıları eleştirilerinin, bir anlamı, hükmü olabilir mi? Ortadoğu’da akmakta olan kan ile yaşayanlarının sınırsız, nokta konulamayan kayıplarının durdurulabilmesinde bir adım olabilir mi?

Amerika’nın Ortadoğu’dan çekilme görüntüsü altında, İsrail saldırılarının önünü açan siyasetlerinin ardı arkasının kesilmemesi, sadece Ortadoğu’nun bölge ülkelerinin çıkarları üzerinden yeni siyaset arayışlarını değil, AB ülkeleri de içinde, dünya ölçeğinde, ekonomik, sosyal, siyasal, nükleer vb. tüm dengelerin yeni baştan gündeme taşınmalarını getirebilir. Dünün sıcak gelişmelerinin üzerinden, yakın tarihlerde bir araya gelmeleri beklenen tüm ittifaklar için geçerli olmak üzere, yaşanabilecek gelişmeler, savaş fiyatlaması mı, değil mi noktasına taşındı.

Petrol, altın, fiyatlarının zirveye çıkması, kalıcı mı, geçici mi sorgulamasına, panikten, umursamazlığa uzanan farklı yanıtlar gelirken küresel bazda krizlerin gelemeyeceği ya da göze alınamayacağı yanıtları verilirken bile, güvence için stok eğilimlerinin ağır basabileceği olasılıkları öne çıkarılıyor. Sözün özü ile İsrail operasyonları üzerinden ortaya çıkmış dünkü sert yükselişlerin ardından, ülkemiz vatandaşları için de çok geçerli, yaşanacak ağır yaşam kayıplarının bedelleri gündemde.

***

İran’da yaşanan saldırıların patlamaları, yangın görüntüleri altında, saldırılara hedef olmuş önemli İranlı komutanların yanında, çocuk ölümlerinin de olduğunun bilgileri ulaşıyor. İsrail duyuruları, tarihi, belirleyici operasyon duyurularını yinelerlerken Trump cephesinden tarafların yeniden masaya oturtulacağı duyuruları dün yeniden öne çıkarılmış izlenimi yaratılıyor. Uluslararası toplumlara dönük çağrılar üzerinden ise henüz öne çıkabilmiş bir gelişme gündeme taşınabilmiş değil.

Trump, İran’a 60 gün süre tanıdığını, 61. güne geçildiği açıklamasını yinelerken, İran’a verilebilmiş hasar, suikastların, nükleer programları üzerinden engel oluşturup oluşturamadığı henüz tartışma aşamasında. Tüm taraflar, bölgede istikrar arayışı sözcükleri üzerinden, birbirlerinin zıddı beklentilerinin altını da çizmiş oluyorlar. İsrail’in bu son saldırısında da İran’ın istihbaratı üzerinden önemli zaafların yaşandığı vurgusu öne çıkarılırken operasyonun sanki Trump tarafından yapılmış, zafer gibi bir izlenimin de ortaya çıktığının altı vurgulanmış oluyor.

Sonuçta İran cephesinin, caydırıcılık açısından nasıl bir yanıta zorlanmakta olduğunun da altı çiziliyor. Her cepheden dengelerin altüst olduğu bir sürece girilmiş bulunuluyor. Amerika, Trump son yaşananların içine bu kadar bulaşmışken Amerika içinde, iç siyasette yaşanan gelişmeler ise sürdürülebilirlik açısından çalkantıların içine boğazına kadar gömülmüş bir tablo yaşanıyor.

***

Bu kadar çoklu dalgalanma, dengelerin sonuçları üzerinden bakılmaya çalışılınca da bugünden yarına ortaya çıkmış büyük ekonomik dalgalanmanın sonuçlarının, kısa süreler içinde ortadan kaldırılabilmesi olasılığı zayıflıyor. Sözün özü ile birkaç saatlik operasyonların sonrası ortaya çıkmış çok yüksek altın, döviz fiyatlarının yükselişlerinin, yeniden toparlanabilmesi olasılığı çok uzaklara, başka baharlara sarkabilir gerçeğini ortaya koyuyor.