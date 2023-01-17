‘Limitsiz’ harcama
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), 2022-23 sezonu için 19 Süper Lig kulübüne toplam 6.8 milyar TL Takım Harcama Limiti vermesinin ardından yaptığımız değerlendirmeyi daha çarpıcı rakamlarla aktarmaya devam edelim. Limitlerin geçen sezona göre TL bazında yüzde 34 arttığını dile getirmiştik. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un 7.8 milyar TL’ye ulaşan birikimli zararları sonucu özkaynak açıkları da eksi 4.9 milyar TL’ye geldi. Özkaynaklarını kaybetmiş, gelirlerinin üzerinde birikimli zararı olan dört kulüp, harcama limitini nasıl harcayacak?
GELECEĞE İSKONTO
Takım Harcama Limiti ile gelir karşılaştırması yapıldığında Galatasaray gelirinin yüzde 92’sini, Trabzonspor yüzde 80’ini, Fenerbahçe yüzde 77’sini ve Beşiktaş yüzde 61’ini harcama durumunda kalacak. Bunun anlamı, kulüplerin olmayan parayı harcayacak olmaları. Yani, gelecekteki gelirlerini şimdiden iskonto ettirmeleri. 2019-2023 arası harcama limiti tutarının yüzde 49’u dört büyük kulübe gitti. Bu süreçte dört büyüklerin harcama limiti toplamıı 14.7 milyar TL’ye ulaştı.
BORÇ-GELİR DENGESİZ
Takım Harcama Limiti uygulaması kulüplerde mali disiplini değil, harcamayı özendiren bir niteliğe sahip. Yetersiz gelir nedeniyle borçlanmak durumunda kalan takımların toplam borç / toplam gelir oranları da sürdürülebilir olmaktan uzak. 31 Ağustos 2022 verilerine göre; bu bağlamda dört büyük kulübün ortalama toplam borçlarının, ortalama gelirlerine oranları yüzde 328 civarında. Bu oran Beşiktaş’ta yüzde 487, Galatasaray’da yüzde 424, Fenerbahçe’de yüzde 411, Trabzonspor’da yüzde 387.
KAYNAK NEREDEN?
Borçlarını döndüremeyen, faaliyet giderlerini bile karşılayabilecek gelir yaratamayan, zararları gelirlerinin üzerine çıkmış, özkaynakları negatife dönmüş, finansal krizdeki kulüpler, bu limitleri harcayacak kaynağı nereden bulacak?
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