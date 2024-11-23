23 Kasım 2024 Cumartesi

Bu, toplam gelirlerinin üzerinde bir borç stoğu. Eksi özkaynak ve oluşan zararlar nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorlanan, borçlulukları artan dört kulüpten bahsediyoruz. Bu, sürdürülebilir mali yapıdan uzak bir tabloyu bize gösteriyor. Haliyle zaman içerisinde kulüplerin sportif, ekonomik ve finansal rekabet güçlerini olumsuz etkiliyor. Bunlar sürdürülemez yapılardır. Dolayısıyla borçlanmayı daha da artırır gibi gözüküyor. Toplam 47.5 milyar liralık borç, futbol kulüplerinin borçlanmaları nedeniyle siyasetin etkisine de açık hale gelmelerine yol açıyor. Mevcut gelirleriyle bu borçlarını döndürme ve ödeme şansları bulunmuyor. O yüzden de siyasetle ilişkilerini iyi götürmek zorundalar.