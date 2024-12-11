Çok maç çok para fazla sakatlık!

11 Aralık 2024 Çarşamba

Futbolun ekonomisi büyüdükçe maç sayısı arttı. Maç sayısı arttıkça, ekonomi daha da büyüdü. Bu döngü adeta futbolu durmayan bir oyuna dönüştürdü. Ne var ki artan maç trafiği sakatlıkları beraberinde getirdi. Daha fazla maç, daha fazla para anlamına geliyor. Sıkışık maç takviminin yarattığı parasal gelir kulüplerde, UEFA’da ve FIFA’da açgözlülüğü tetikledi. Bu yoğunluğun yarattığı yorgunluk bir süre sonra dönüp kulüpleri vurmaya başladı. Bu süreçte oyunun esas aktörü futbolcular da sakatlanma pahasına bu değişime ortak oldu. Ortaya çıkan yeni futbol düzeni az zamanda daha fazla maçın oynanmasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda futbolunun patronu FIFA ile UEFA, kulüp ve milli takım turnuvalarında değişikliğe gidip takım-maç sayılarını artırdı.

Artan maç trafiği oyuncu sağlığını ve kulüp ekonomisini olumsuz etkileme riskini getiriyor. “Football Benchmark” ekibinin raporunda temel başlıklar şöyle:

ekibinin raporunda temel başlıklar şöyle: Aşırı maç sayısı ve artan seyahat yükleri, elit futbolcuları sakatlanma ile tükenmişlik riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Elit oyuncular toplam zamanlarının yüzde 80’inden fazlasını futbola ayırmak durumunda kalırken, özel yaşamlarına ve olası sakatlıklara ayırdıkları zaman çok sınırlı kalıyor.

Üst düzey kulüplerin yöneticileri ve oyuncuları, yüksek sayıda sakatlanmanın nedenini giderek artan sıkışık futbol takvimine bağlıyor. Üst düzey oyuncular artan maç trafiğinde kulüplere olan taahhüt ile sorumluluklarıyla, milli takım görevleri ve diğer yükümlülükleri arasında mekik dokuyor. Ticarileşip finansal bir karaktere bürünen futbolda oyuncu iş yükü fiziksel, zihinsel ve lojistik taleplerden oluşan çok yönlü bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Maç takvimi sıkıştıkça oyuncunun artan iş yükü, futbolcunun iş ve özel yaşam dengesini bozduğu gibi; oyuncu sağlığı, performansı ile kariyer uzunluğu üzerinde de olumsuz etkiler yaratıyor.

Peki, oyuncuların streslerini ve iş yüklerini artıran, kulüplerine ve milli takımlarına yükümlülükleri nasıl ölçümlenebilir? Benchmark ekibinin analizine göre, bir oyuncu adına yılın yüzde 80’i kulüp veya milli takım için çalışma zamanı olarak geçiyor. Kalan yüzde 20 oyuncunun iyileşmesine olanak tanıyan, futbol ortamının dışında geçirilen özel zaman olarak kalıyor. Profesyonel elit bir oyuncunun bir yılda toplam aktivitelerinin yüzde 69’unu (253 gün) kulübüne olan yükümlülükleri, yüzde 11’ini (40 gün) milli takıma sorumlulukları oluşturuyor. Oyuncunun özel yaşamına ayırdığı zaman sadece yüzde 20 (72 gün).