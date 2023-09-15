Şampiyonlar Ligi’nde olmak (1)

15 Eylül 2023 Cuma

Kulüpler bazında Avrupa ve yeryüzü futbolunun en önemli organizasyonu kuşkusuz UEFA Şampiyonlar Ligi... İşte bu dev turnuvanın kulüplere ekonomik katkılarını birkaç yazıyla sizlere aktaracağım. İlk bölüme başlayalım. Şampiyonlar Ligi katılan kulüplere servet kazandırıyor. İş sadece para kazanmakla sınırlı değil. Bu şampiyonada olmak Avrupa futbolunda vitrine çıkmak, elit kulüpler arasında bulunmak anlamına geliyor. Bunun en önemli sonucu ise Şampiyonlar Ligi’ndeki kulüplerin takım, piyasa ve marka değerinde yaşanan artışlar.

Bir yandan servet sayılabilecek bir parasal gelire kavuşurken diğer taraftan marka değerindeki yükselme, süreç içinde bu ligde oynayan veya bu ligde süreklilik kazanan kulüplere önemli rekabet gücü sağlıyor. Ulaşılan bu üstünlük kulüplerin ekonomik, finansal ve sportif performanslarına çok olumlu katkılar sağlıyor.

UEFA 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi organizasyonlarından toplam 3.5 milyar Avro’luk brüt gelir bekliyor. Bu gelirden masraflar (giderler) ve UEFA organizasyon payları düşüldükten sonra kalan kısım olan 2 milyar 732 milyon Avro (yüzde 78) bu organizasyonlarda oynayacak kulüplere dağıtılacak. UEFA’nın 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde oynayacak kulüplere dağıtacağı bu ödülün 2 milyar 32 milyonluk kısmı (yüzde 74.4’ü) Şampiyonlar Ligi’ndeki kulüplere; 465 milyon Avro’luk bölümü (yüzde 17’si) Avrupa Ligi’ndeki kulüplere ve 235 milyon Avro’luk kısmı da (yüzde 8.6’sı) Konferans Ligi’nde oynayacak kulüplere gidecek.

Peki Şampiyonlar Ligi’nde kulüplere parasal ödül nasıl dağıtılacak? Şimdi buna bakalım. UEFA bu şampiyonada kulüplere; başlangıç ücreti parası olarak 500.5 milyon Avro (yüzde 25), performansa bağlı olarak 600.6 milyon Avro (yüzde 30), takım reytingine bağlı olarak 600.6 milyon Avro (yüzde 30), havuz pazarlama geliri olarak da 300.3 milyon Avro (yüzde 15) olmak üzere toplam 2 milyar 2 milyon Avro gelir dağıtımı yapacak. Kalan 30 milyon Avro’luk kısım ise bu ligin eleme turlarında oynayan kulüplere gidecek.