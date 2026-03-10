Galatasaray’a karşı Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi veren Liverpool hem sahada hem de bilançoda zafere ulaşan bir ekip. Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçında Liverpool karşısında Galatasaray’a başarılar dilerken, İngiliz kulübünün ekonomik modelini siz değerli okurlarım için mercek altına almak istedim.

Liverpool, 2024/25 sezonunu mutlu sonla bitirerek, kulüp tarihinde İngiliz liginde 20. şampiyonluğunu kazandı. Bu başarı, son altı yılda ikinci şampiyonluk anlamına geliyor. Aynı dönemde iki kez ikinci ve iki kez üçüncü olan Liverpool, İngiltere’nin en rekabetçi liginde istikrarlı performansını koruduğunu bir kez daha gösterdi.

Avrupa sahnesinde ise takım UEFA Şampiyonlar Ligi’ne geri döndü. Ancak son 16 turunda turnuvayı daha sonra kazanacak olan Paris Saint-Germain karşısında elendi.

Sezonun en önemli kırılma noktalarından biri teknik direktör değişimiydi. Uzun yıllar kulübün kimliğini şekillendiren Jürgen Klopp’un ayrılığı büyük bir belirsizlik yaratmıştı. Ancak Feyenoord’dan gelen Arne Slot kısa sürede takımı rekabetçi seviyede tutarak doğru bir tercih olduğunu gösterdi. Slot yönetiminde Liverpool, Klopp döneminin rekabetçi karakterini korurken yeni bir oyun dinamizmi de kazandı.

Sahadaki başarı finansal tablolara da yansıdı. Liverpool’un toplam geliri 702.7 milyon sterline yükselerek kulüp tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Gelirdeki bu yüzde 14’lük artışın arkasında üç temel etken vardı. Anfield’ın yüksek doluluk oranı sayesinde maç günü gelirleri 115.6 milyon sterline, Şampiyonlar Ligi etkisiyle yayın gelirleri 263.7 milyon sterline, ticari faaliyetler ise 323.5 milyon sterline yükseldi. Bu tablo Liverpool’un küresel marka gücünün ve gelir çeşitliliğinin önemli ölçüde büyüdüğünü gösteriyor.

Gelir artışı kadar önemli olan bir diğer unsur maliyet yönetimiydi. Maaş giderleri 427 milyon sterline yükselse de maaş/gelir oranı yüzde 61’e gerileyerek finansal sürdürülebilirlik açısından sağlıklı kabul edilen seviyede kaldı. Modern futbol ekonomisinde bu oran kulüplerin finansal sağlığını gösteren en kritik göstergelerden biri kabul ediliyor.

Transfer stratejisi de bilançoyu destekleyen önemli bir unsur oldu. Oyuncu satışlarından elde edilen kâr 53 milyon sterline çıkarak ciddi bir sıçrama yaptı. Bu katkı sayesinde Liverpool, bir önceki sezonun 57 milyon sterlinlik vergi öncesi zararından çıkarak 15 milyon sterlin kâra ulaşmayı başardı. Vergi sonrası net kâr ise yaklaşık 8 milyon sterlin olarak gerçekleşti. Aynı dönemde kulübün net borcu da yüzde 8 azalarak 282 milyon sterline geriledi.

Bu tablo Liverpool’un modern futbol ekonomisinde nadir görülen bir denge kurduğunu gösteriyor: Sportif başarı, gelir çeşitliliği ve mali disiplin aynı anda ilerliyor. Kulüp gelir büyüklüğü açısından dünya futbolunda da üst sıralara tırmanmış durumda ve Avrupa’nın en güçlü finansal modellerinden biri haline geliyor.

Elbette riskler tamamen ortadan kalkmış değil. Kulübün gelir yapısı büyük ölçüde Avrupa kupalarındaki varlığına ve ticari büyümesine bağlı. Şampiyonlar Ligi’nden uzak kalınacak bir sezon, gelir tabanını hızla daraltabilir.

Yine de bugün için tablo net: Liverpool yalnızca Premier Lig kupasını kaldırmadı; aynı zamanda finansal sürdürülebilirliğin de güçlü bir örneğini ortaya koydu. Anfield’da yükselen kırmızı bayrak artık sadece sportif başarıyı değil, akıllı yönetilen bir futbol ekonomisini de temsil ediyor. Liverpool, şampiyonluğunu hem sahada hem de bilançoda kazandı.