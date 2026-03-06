Cumhuriyet Gazetesi Logo
Futbol ruhunu kaybediyor!
Tuğrul Akşar
06.03.2026 04:00
UEFA’nın Şubat 2026’da yayımladığı “Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Görünümü” raporu, ilk bakışta tablolar ve sayılardan ibaret teknik bir metin gibi görünebilir. Ancak satır araları dikkatle okunduğunda yeşil sahaların çok ötesine geçen, futbolun geleceğine dair “yıkım pusulası” olduğu ortaya çıkıyor.

Bugün futbol, tribünlerin coşkusunu ve mahalle aralarındaki çocukluk hayallerini geride bırakmış; milyarlarca Avro’luk hacme ulaşmış devasa bir endüstriye dönüşmüş durumda. Bu endüstrinin merkezinde “büyük beşli” olarak tanımlanan Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1 yer alıyor.

Merkez ligler, sahip oldukları küresel marka gücü ve devasa yayın havuzlarıyla pastayı büyütürken; UEFA’ya bağlı diğer 50 ülke federasyonu, bu havuzda boğulmamaya çalışıyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu “çevre ligler” için mücadele, artık sportif bir rekabetten ziyade “finansal hayatta kalma” sınavına dönüşmüş durumda. Bir tarafta büyüyen zenginlik ve kurumsallaşan hegemonya; diğer yanda kırılgan bütçeler, her an kopmaya hazır bir finansal bağ.

UEFA’nın verilerine göre, 2025 mali yılı sonunda Avrupa üst lig kulüplerinin toplam geliri 30 milyar Avro’yu aşacak. Bu rakamsal büyüme, futbol ekonomisinin “makas değiştirdiğini” kanıtlıyor. Ancak bu büyüme herkesi zenginleştirmiyor; aksine gücü belli merkezlerde topluyor. Çevre ligler “damlama ekonomisi” ile ayakta kalmaya çalışırken, merkez ligler finansal ve sportif hegemonyalarını her geçen gün perçinliyor. Rekabetin özünü zedeleyen bu haksız düzen, ne yazık ki UEFA eliyle de kurumsallaştırılıyor.

Rakamlar büyüyor, stadyumlar ışık saçıyor; fakat ışıkların altında başka bir gerçek gizli. Daha fazla kazanan ligler daha fazla harcıyor; geride kalmamak için bu hız trenine binen diğer kulüpler ise 1.1 milyar Avro’luk toplam zarara sürükleniyor. Rekabet, sportif bir mücadeleden çok, finansal dayanıklılık testine evriliyor.

Eğer bu gidişat dizginlenmezse, yarının futbolu tutkuyla değil, paranın soğuk ve hesapçı elleriyle şekillenecek. Oyun, milyonların kalbine dokunan bir mücadele olmaktan çıkacak; baştan sona ekonomik güçlerin yazdığı, sonucu önceden belirlenmiş küresel tiyatroya dönüşecek. Tribünlerin coşkusunun yerini finans tablolarının sıkıcı rakamları alacak.

Futbol, bir zamanlar duyguların, hayallerin ve gözyaşlarının sahnesi olan o büyülü alan olmaktan çıkıp; sermaye algoritmalarının yönettiği, soğuk bir PlayStation oyununa mı dönüşüyor?

Böyle bir oyunu gerçekten istiyor muyuz? İşte bugün, futbol dünyasının cevaplaması gereken tek ve en yakıcı soru bu.

