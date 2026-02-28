Beşiktaş’ın finansal durumuyla ilgili yazımın ikinci ve son bölümünde yine çarpıcı detaylara yer vereceğim. Nakit akış tablosu, klasik ama tehlikeli bir futbol paradoksunu barındırıyor. Kulüp 787 milyon TL net zarar yazmasına rağmen ticari borçları artırarak ve oyuncu satışı yaparak kasasına 2.48 milyar TL’lik bir nakit girişi sağlamayı başarmış. Ancak bu “sıcak para” bir başarı öyküsü değil, bir hayatta kalma refleksinden ibaret. Zira kulüp, bir yandan parasızlıkla kavrulurken diğer yandan 4.17 milyar TL’yi yeni transferlere harcayarak riskli bir kumara girişmiş durumda. Kaynağı borç ve varlık satışı olan bu harcama düzeni, ne yazık ki sürdürülebilir bir model sunmuyor.

Beşiktaş’ın finansal bağımsızlığı, bankalara verilen teminatlarla ciddi bir tehdit altında. 3.55 milyar TL’lik finansal borca karşılık bankalara sunulan teminatların toplamı 12.5 milyar TL’yi buluyor. Diğer bir deyişle, kulüp borcunun tam 3.5 katı kadar bir bedelle bankalara rehin edilmiş, ipotek ve temlik yükümlülükleri altına girmiş durumda. Yayın gelirlerinden sponsorluklara, loca haklarından kiralara kadar tüm gelecek gelir akışı şimdiden rehinli. Bu karanlık tabloya bir de “kur riski” ekleniyor. Kulübün 6.4 milyar TL’ye ulaşan net döviz açığına karşı hiçbir koruma (hedge) işlemi bulunmuyor. Türk Lirası’nın olası her yüzde 10’luk değer kaybı, kulübün kasasından ekstra 640 milyon TL’nin buharlaşması anlamına geliyor. Kara Kartal, döviz fırtınasına karşı tamamen çıplak ve savunmasız bir halde.

Sonuç, Beşiktaş camiasını acımasız bir gerçekle yüzleştiriyor: Kulüp, sahada kazanmadan kasada kalıcı bir zafer elde edemeyecek bir noktaya sıkışmış durumda. Yüksek maliyetli kadro yatırımları, Avrupa’dan mahrum kalınan sezonlar ve borç sarmalı arasında sıkışan bu model artık yolun sonuna yaklaşıyor. Beşiktaş’ın önünde artık sadece iki seçenek var: Ya ortaya sportif bir mucize çıkartıp gelir döngüsünü kıracak ve mali disiplini yeniden inşa edecek. Ya da finansal restorasyona gidecektir. Eğer bu kırılgan denge yönetilemezse, Siyah-Beyazlıların finansal gerilim romanı, ne yazık ki tüm camiayı sarsacak trajik bir finalle noktalanabilir.