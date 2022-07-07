07 Temmuz 2022 Perşembe

Dün Bodrum’da Yerel Eşitlik Eylem Planı lanse edildi! Görülecek bir şeydi. Birbirinden değerli konuşmacılar, yıllarını toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışmaya adamış kadınlar, sonsuz bir emekle, iğneyle kuyu kazar gibi son üç yıldır süren yoğun çalışmalarını sunarken aynı zamanda ekranda yarımadanın çeşitli mahallelerinde birbirinden çok farklı kadınların sözlerini de dinleme olanağını bulduk... “Evinden sadece çöp dökmek için kapısından dışarı çıkan kadın”dan tutun da; “Bu çalışmalar başladığından beri, bu toplantılara katılalı, kendimi daha akıllı, daha özgür hissediyorum” diyenlere...

Avrupa Konseyi’nin Kentsel Şartı’nda, “Yerel Eşitlik Eylem Planı”ı olmazsa olmaz! Bodrum Belediyesi bu şartı imzalayan 29. belediye oldu. Ve sözleşmeyi yerine getirmek zorunda! Yani: Irk, renk, dil, din, inanç, etnik, sosyal köken, ekonomik statü, siyasal ya da cinsel yönelimlerden bağımsız, herkesi kapsayan, her alanda eşitlik sözleşmesi... 2020’de Kadın Dayanışma Merkezi, 2022’de Kadın Sığınağı/Konukevi açan belediye iki yıllık (2022-24) hedeflerin belirlendiği “yol haritasını”, Bodrum’daki muhtarlarla, mahalle sözcüleriyle, 60 kadın kuruluşuyla birlikte hazırladı. Ne ne zaman nerede hepsi taahhüt altında! Talep tabandan geldiği için de amacına “güvenli, eşitlikçi, şiddetsiz” bir kente ulaşacağına inanıyorum. (Ayrıntılar bir başka yazıya...)

İDİL BİRET MÜZİK FESTİVALİ

Şu son günlerde Bodrum Kale’de sadece bir müzik ziyafeti değil aynı zamanda eşsiz bir vefa örneği yaşadık. İdil Biret Muğla 3. Müzik Festivali önceki akşam sona erdi.

Biliyorsunuz (ya da bu sayfanın, bu köşenin okurları biliyor) İdil Biret, eşsiz sanatçımız ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Henüz konser vermeye hazır değil. Ancak birçok başka kurum gibi “İdil Biret çalmıyorsa biz de iptal ederiz” kolaylığına sapmadı Muğla Büyükşehir Belediyesi. Üç konserlik programı hiç bozmadı. Atatürk Devrimleri’ni sanatla, nitelikli etkinliklerle sürdürmeye kararlıydılar. Aynı programı Bodrum Belediyesi’nden de destek alarak İdil Biret’in öğrencileri ve genç yeteneklerle sürdürdüler! Üstelik dinleyiciler arasında yerini alan ve mutluluğunu tüm sevenleriyle paylaşan sevgili İdil Biret’in huzurunda! Bu da elbet Bodrumlu klasik müzik tutkunlarının mutluluğu oldu!

MUHTEŞEM GENÇLER

İlk akşam ve son akşam, genç ve dinamik orkestra şefi Münif Akalın’ın yönetiminde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde solistler 22 yaşındaki Hande Önder ve şimdi sıkı durun 17 yaşındaki Duru Aydın’dı. İki farklı gecede ikisi de Chopin, “Andante Spianato ve Büyük Polonez”i yorumladı. İkisi de seyirciden büyük alkış aldı. İlk akşamın konçertosunu (Beethoven 5. Piyano Konçerto) İdil Biret’in ünlü Avusturyalı öğrencisi Ingolf Wunder’den dinlemek; son akşamın konçertosunu ise (Chopin 1. Piyano Konçertosunu) son yılların yurtiçi ve yurtdışında yükselen yıldızı Başar Can Kıvrak yorumuyla dinlemek, büyük bir ayrıcalıktı.

İkisi arasında bir şan resitali vardı. Piyanist Fügen Yiğitgil’in eşliğinde, soprano Burcu Hancı’dan ve bas Cumhur Görgün’den opera repertuvarının en sevilen aryalarını dinledik. Opera meraklıları Burcu Hancı’yı bilecekler. Ben onun sesine hayran olanlardanım. Cumhur Görgün’ü ilk kez dinliyorum. Oyunculuk yeteneğinin yanı sıra, usta bir fizyoterapist olduğunu öğrenince şaşırmadım değil doğrusu. Hele hele, İdil Biret’in eşinden, İdil Biret’in ayağa kalkmasına yardımcı olduğunu duyduğumda onu daha da çok sevdim!

Adı geçen tüm bu sanatçılara ve onlara destek verenlere, hayatı yaşanır kıldıkları için sonsuz teşekkürler.