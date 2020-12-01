Biden’ın kabinesinde şaşırtmayan bağlantılar

01 Aralık 2020 Salı

ABD’de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden, Dışişleri Bakanlığı görevine Antony Blinken’ı atayacağını açıkladı. Amerika’ya kuşaklar önce gelen göçmen bir aileden Blinken.

Kendi ifadesine göre, büyükbabası, “20. yüzyılın başlarında Rusya’daki katliamdan”, büyükannesi de “komünist Macaristan’dan kaçıp” Amerika’da yeni bir hayata başlamış.

Amerika’yı kendisi ve ailesi için “yeryüzündeki en iyi son umut” olarak tanımlıyor. Komünizmden kaçıp Amerika’ya sığınanların torunu olarak, bu toplumda kurulu düzenin temsilcisi seçkinler sınıfına mensup bir yer edinmiş Blinken.

Babası, 2. Dünya Savaşı’nda Amerikan Hava Kuvvetleri’nde görev yapan eski bir büyükelçi. Gelecek yıl UNESCO Kültür Diplomasisi Özel Temsilcisi olarak atanacak olan annesi, “Amerika’nın Kültür Çariçesi” diye nitelenen bir sanat otoritesi. Üvey babası ise Polonya’daki Nazi kamplarında dört yıl geçirip Yahudi soykırımdan kurtulmuş.

ABD işgallerini savunan savaş yanlısı diplomat

Obama’nın başkanlık döneminde Ulusal Güvenlik Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığından, oldukça deneyimli bir diplomat. Ama asıl önemlisi, Irak’ın işgal edildiği kritik dönemde, Senato’da Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olan Biden’ın yardımcısıydı.

Blinken’ın ABD Dışişleri Bakanı olması dünyada nasıl etki yapacak, zaman içinde göreceğiz ama bazı işaretler var.

Biden’ın 2003’te Irak’ın işgal edilmesine oy vermesinden sorumlu tutulduğunu unutmamak lazım.

Üstelik Blinken’ın kuvvetle desteklediği Amerikan işgal planı yalnızca Irak değildi. 2011 Libya sivil savaşında ABD müdahalesini destekledi. Suriye’de Amerikan askeri müdahalesinin genişletilmesini savundu ve Suriye’den çekilmeye karşı çıktı. Rusya’ya karşı Ukrayna’nın silahlandırılmasını savundu.

Biden ile bu konularda yaklaşımı aynı; ancak “insani müdahale” konusunda çok daha ateşli bir savunucu.

Blinken’ın Türkiye açısından sorun yaratabilecek yaklaşımları da var. Kıbrıs konusunda Biden gibi iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu destekliyor. Ayrıca Suriye’de YPG’yi silahlandırmayı savunanlardan biri…

Askeri-endüstriyel kompleks hız kesmiyor

Blinken’ı yakın plana alıp inceleyince, karşımıza önemli bağlantılar da çıkıyor. The New York Times’da dört gün önce yayımlanan bir makale, onun da aralarında olduğu bazı önde gelen Demokratlar hakkında önemli bilgiler içeriyor.

Eric Lipton ve Kenneth P. Vogel imzalı makaleye göre, Blinken ve Biden’ın Savunma Bakanlığı için düşündüğü adaylardan Michèle A. Flournoy, danışmanlık firması WestExec’in kurucularından… Ayrıca ikisi de yatırım fonu Pine Island Capital Partners’ın (PICP) danışmanı…

WestExec’in müşterileri arasında San Diego merkezli Shield AI firması da yer alıyor. Bu şirket, insansız hava araçları üretiyor ve bu yıl drone’ların çalıştırılmasına yardım etmek için gerekli teknik yardımı sağlamak üzere Amerikan Hava Kuvvetleri ile 7.2 milyon dolarlık bir anlaşma yapmış.

PICP ise askeri ve havacılık şirketlerindeki yatırımları finanse etmek için sadece geçen ay 218 milyon dolarlık yeni bir fon geliştirmiş. Blinken’ın danışmanlık yaptığı bu şirketin kurucusu kim dersiniz? 2008’deki ekonomik krizde Bank of America’ya satılan dünyanın en büyük aracı kurumu Merrill Lynch’in Başkanı John Thain…

Şirketin önde gelen yetkililerinden birisi, yine Biden’ın kabinesinde Savunma Bakanlığı için adı geçenlerden emekli general Lloyd J. Austin…

İlginç bir şirket bu PICP. Bu yıl silah sistemi parçaları üreten Precinmac ve Pentagon’a bilgisayar simülasyonlu silah eğitim sistemleri satan InVeris’i satın almış.

Bütün bu bağlantı ve çıkar zinciri, Project on Government Oversight’ı (Hükümet Gözetimi Projesi) harekete geçirdi. Biden’ın kabinesine girecek isimlerin “başkalarına borçlu olmadıklarından ve kararlarının suçlamalara açık olmayacağından emin olmak istiyoruz” şeklinde bir uyarıda bulundular.

Buna karşı Biden adına verilen yanıtta, atanan görevlilerin WestExec ve PICP’dan ayrılıp ve hisselelerini satacakları belirtildi.

Birileri Biden geliyor diye sevinedursun, askeri-endüstriyel kompleks ile iç içe, savaş yanlısı bir ekip Beyaz Saray’a giriyor. Emperyalizm aksine izin verir mi zaten!