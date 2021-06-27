Bu halk size çıkış yolunu gösterecek

27 Haziran 2021 Pazar

Siz kimsiniz ki TBMM’ye davet ettiğiniz kadın örgütü temsilcilerine kahvehanedeymiş gibi davranıyor, maç söylemiyle konuşuyorsunuz?

Siz kimsiniz ki yaptığınız densizliklere mimikleri ile tepki gösteren kadın hakları savunucularına “Bak, hareket çekmeyin” diyorsunuz?

Siz kimsiniz ki cinayet faillerini anlatırken toplantıdaki kadınlara “Aynaya bakın” diyerek kadın örgütlerini suçluyorsunuz?

Siz kimsiniz ki tüm yetkileri elinizde toplayıp sonra da “Açları siz doyurun!” diyorsunuz?

Siz kimsiniz ki “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” diyerek zaten belli koşullar altında yapılan müziğin rahatsız edici olduğunu söylüyorsunuz?

Siz kimsiniz ki “Müzik, cinsel arzuyu körüklememeli” diyerek kendi sığ düşüncenizi din adına empoze ediyorsunuz?

Siz kimsiniz ki hukuksuz yasaklarla alkollü içki satışını sınırlıyorsunuz?

Siz kimsiniz ki şeriatçı uygulamaları dayatıyorsunuz?

Siz kimsiniz ki laik bir devlette “ümmet” söylemini ağzınızdan düşürmüyorsunuz?

Siz kimsiniz ki tarikat ve cemaatlerin devlet kurumlarına çökmesini sağlıyorsunuz?

Siz kimsiniz ki laik Cumhuriyetin altını oyuyorsunuz?

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Siz kimsiniz ki sürekli yanınızda dolandırıcılar geziyor, karapara aklayanlarla fotoğraflarınız çıkıyor?

Siz kimsiniz ki organize suç örgütü liderleri hakkınızda dehşet verici ifşaatlarda bulunuyor?

Siz kimsiniz ki ülkeyi karış karış satıyor, arazileri peşkeş çekiyorsunuz?

Siz kimsiniz ki ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını her yerden silmeye çalışıp kendi tarihinizi İnkılap Tarihi ders kitabına ekliyorsunuz?

Siz kimsiniz ki her gün yasaları çiğniyorsunuz?

Siz kimsiniz ki kamu kaynaklarını yandaşlarınıza aktarıyorsunuz?

Siz kimsiniz ki insanlar işsizlik yüzünden intihar ederken partililerinize ikişer, üçer maaş dağıtıyorsunuz?

Siz kimsiniz ki ucube bir kanal projesi ile bir bölgenin coğrafyasını değiştirip ülkeyi felakete sürüklemekte ısrar ediyorsunuz?

Siz kimsiniz ki en değerli arazileri, kurumları Katarlılara satıyorsunuz?

Siz kimsiniz ki Türkiye’yi İhvancı politikalarınız için harcıyorsunuz?

Siz kimsiniz ki doğada yağmalanmadık alan bırakmıyorsunuz?

Siz kimsiniz ki vatandaş açlıktan kırılırken halkın parasını hesapsızca savuruyorsunuz?

Siz kimsiniz ki halk ucuz ekmek alabilsin diye açılan büfeleri engellemeye çalışıyorsunuz?

Siz kimsiniz ki bunca yolsuzluğa karşın kılınız kıpırdamadan koltuklara yapışıyorsunuz?

Siz kimsiniz ki Katarlılara, Suriyelilere sınavsız üniversite olanakları sağlarken bu ülkenin kendi evlatlarını Afganistan’a yolluyorsunuz?

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Siz kimsiniz ki gazetecileri hedef gösterip fiziksel şiddete davetiye çıkarıyorsunuz?

Siz kimsiniz ki üniversiteleri zapturapt altına almaya kalkıyorsunuz?

Siz kimsiniz ki böyle bir ortamda, “Bunlar daha iyi günleriniz” diyerek tehdit dolu sözler söyleyebiliyorsunuz?

Siz kimsiniz ki insanları din, etnik köken, mezhep, cinsel yönelim ve inanç temelinde kutuplaştırıyorsunuz?

Siz kimsiniz ki parkta piknik yapan LGBTİ+’lara saldırıyorsunuz?

Siz kimsiniz ki hayvan hakları savunucularını “Sesleri çok çıkıyor, başka işle de uğraşmazlar, yüzde 10’luk bir kitle” diyerek küçümsüyorsunuz?

Siz kimsiniz ki dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve adam yaralama suçlarından defalarca yargılanıp ceza alanlarla yasa tasarılarını görüşüyorsunuz?

Siz kimsiniz ki Türkiye babanızın çiftliğiymiş gibi davranıyorsunuz?

Siz kimsiniz ki kendinizi bu ülkenin sahibi, yurttaşları “kul” sanıyorsunuz?

Siz kimsiniz ki halkın umudunu yok ediyorsunuz?

Siz kimsiniz biliyor musunuz...

Kirli oyunlarla iktidara çöken siyasal İslamcısınız. Demokrasiden faydalanarak demokrasiyi yıkan takıyyecisiniz. Yağma için hukuk devletini yok eden rantçısınız.

Sonunda İnkılap Tarihi’ne değil, utanç tarihine yazılacaksınız.

Artık ne yapsanız boş; bu halk size çıkış yolunu seçimde gösterecek.

Döndürmeyin dalavere, oynamayın seçim sistemiyle, koyun sandığı halkın önüne!