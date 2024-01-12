‘Tarihi karara’ tarihi bir tepki gelebilir

12 Ocak 2024 Cuma

31 Mart yerel seçimleri için adaylar duyuruldukça, özellikle bazı ilçe ve illerdeki seçmenlerin tepkisini görünce biz bunu daha önce yaşamıştık diyorum.

Bu durumun en belirgin olduğu yer Hatay. On binlerce insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin üzerinden daha bir yıl bile geçmedi. Depremden iki hafta sonra bölgeye gittiğimde Hatay’ın yerle bir olduğunu gördüm. Kiminle konuşsam o güne dek izlenen yanlış politikalar yüzünden, iktidarla birlikte Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı da sorumlu tutuyordu.

Hatta Özgür Özel’in kendisi de Savaş’ın adaylığını açıklamasının ardından, tam bir ay önce katıldığı TV programında, Candaş Tolga Işık’ın “Savaş’ı yeniden aday yapacak mısınız” sorusuna şu karşılığı vermişti: “Hatay’da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Çünkü depremden sonra Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara biz uymak zorundayız. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır. Burada bir kusur biçilecekse yerel yönetimlerin hiç kusuru yok demek mümkün değil. On belediyeden biri bizim, ben o kusuru alırım.”

Ne oldu da halkın kararına kulaklarınızı tıkadınız? Kapalı kapılar ardında toplantı yapacağınıza önseçim yapsaydınız ne sonuç çıkıyordu görürdünüz.

Depremde çöken Rönesans Rezidansı’nın yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalanan müteahhidi hakkında, “Kendisi idealist bir insan. Belediye, bu işi yapanlar çok sorgulanırsa onlara yazık etmiş oluruz” diyebilen biri Lütfü Savaş.

Hatay halkının tepkisini açıkça dile getirdiği bir siyasetçiyi inatla aday yaparsanız, hem vatandaşa hakaret etmiş olursunuz hem de kendi ipinizi çekersiniz.

ANTALYA’DA HALKIN TEPKİSİNE KULAK VERİLMELİ

Henüz net olarak açıklanmasa da Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) için adı geçen Muhittin Böcek hakkında da benzer bir durum söz konusu. Mayıs 2022’de Cumhuriyet’te bir haberim yayımlanmıştı.

Haber şuydu: ABB tarafından Kepez ilçesinde 2013’te CHP’li Mustafa Akaydın’ın büyükşehir belediye başkanlığı döneminde yaptırılan 300 öğrenci kapasiteli kız yurdu AKP’li belediye başkanı Menderes Türel döneminde, yönetim kurulunda Bilal Erdoğan’ın da olduğu TÜRGEV’e devredilmişti. CHP’li belediye meclis üyesi Songül Başkaya, tahsis kararına karşı dava açınca yargı AKP’li belediyenin kararını iptal etmişti. Ancak 2019’da göreve gelen Böcek yönetimi, bu kararı temyiz ederek yurdun TÜRGEV’de kalmasının önünü açmıştı.

Bu olay ortaya çıkınca çok büyük tepki çekti ve konu ABB Belediye Meclisi’ne geldi. Sonuçta 49 yıllığına TÜRGEV’e verilen Kepez’deki kız öğrenci yurdu ile İlim Yayma Cemiyeti’ne verilen Muratpaşa Kışla Mahallesi’ndeki öğrenci yurdu ile ilgili işlemler kamuoyu baskısıyla iptal edildi. Fakat hâlâ TÜRGEV’in resmi internet sitesinde bu bina TÜRGEV yurdu olarak duyuruluyor ve vakıf orayı kullanmaya devam ediyor.

Ayrıca Böcek, Antalya’nın simgelerinden biri olan Altın Portakal Film Festivali’ni geçen yıl iptal ederek krizi eline yüzüne bulaştırdı ve ardından yaptığı talihsiz açıklamalar yüzünden ağır şekilde eleştirildi.

Bu gerçekleri halka zamanında duyurmak gazetecilerin görevidir.

HAYVAN HAKLARINA DUYARLI ADAY ADAYI

İstanbul’da on iki ilçede belediye başkan adaylarını duyuran ana muhalefet partisi, Bakırköy, Şişli ve Sarıyer’in de aralarında olduğu birçok önemli ilçede henüz adaylarını açıklamadı.

Ümraniye’de doğa ve hayvan haklarına duyarlı bir aktivist olan Bulut Can Okuducu aday adayı. Hayvan hakları, belediyelerin en önemli görevleri arasında olmasına karşın, bu seçim sırasında sadece sokak hayvanlarının yasaya aykırı bir şekilde toplatılması konusunda gündeme geliyor. Ama bir yandan da Okuducu gibi Mahalle Afet Gönüllüsü, Kuzey Ormanları Savunması aktivisti, Ümraniye Kent Savunması ve Ümraniye Genç Savunması sözcüsü olan, halkla birlikte çevreyi, yeşili, parkı korumak için mücadele eden aday adayları var.