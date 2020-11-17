Üniversitenin sefaleti

17 Kasım 2020 Salı

Bugün bir üniversitede yaşanan bilim karşıtı bir skandaldan söz edeceğim.

2017 yılında, Harran Üniversitesi’nden yapılan bir açıklamayla, “üniversite bünyesinde bir grup bilim insanının yaptığı çalışma sonucunda, helal kesimde hayvanların acı çekmediğinin tespit edildiği” duyuruldu.

Veterinerlik Fakültesi’nde o dönemde görev yapan Prof.Dr. Gürbüz Aksoy, Prof.Dr. Faruk Süzergöz ve Araştırma Görevlisi Pelin Polat tarafından yürütülen araştırma, o yıl tam Kurban Bayramı sırasında açıklandı.

Haber tüm medyada büyük ilgi gördü, manşetten verildi.

Dinci medyada, “Bilim ispatladı: Besmele ile kesilen hayvanlar acı çekmiyor!” şeklinde başlıklar atıldı.

Çalışma bazı medya organlarında şu ifadelerle duyuruldu:

“Türk bilim insanları, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanın acı çekip çekmediğini araştırdı ve çok ilginç bir sonuca vardı: Helal kesim şartlarına uyarak yani besmele çekerek (Bismillah) ve tekbir getirerek (Allahuekber) kestiniz mi, hayvan acı duymuyor.”

Bilimi amaçlarınıza alet etmeyin!

Geçen ay hayvan hakları örgütü Eyes on Animals adına Asalet Sancakdaroğlu bu konuda Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne e-posta gönderdi. Talebi, bu çalışmanın hangi bilimsel dergide yayımlanarak kabul gördüğünü ve o derginin sayısını öğrenmekti.

Gelen resmi yanıt aynen şöyle:

“Bu hipotezi öne süren Hocamız (Prof. Dr. Gürbüz Aksoy) 8 ay önce vefat etmiştir. Konu ile ilgili kurumumuzun bir bilgisi bulunmamaktadır.”

Oysa bu yazının yazıldığı saatlerde bile Harran Üniversitesi’nin internet sitesinde bu çalışmaya dair haber duruyor. Başlığı da “Üniversitemiz, helal kesimde hayvanların acı çekmediğini tespit etti.”

(https://www.harran.edu.tr/sayfa. aspx?st=haber&sid=358)

Ben bu skandalı sosyal medya hesaplarımda paylaştım ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik’e bunun nasıl olduğunu sordum. Kendisi Twitter üzerinde paylaşımlarına devam ettiği halde ısrarlı sorulara karşın rezaleti görmezden geldi.

Üniversitenin resmi hesabından ise sorulara yanıt verilmedi, XIV. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu - “İslam ve Çocuk” konulu paylaşımlar yapıldı. Ne tesadüf ki gazetemizde Sefa Uyar imzası ile yayımanan bir haberde, bu sempozyumun tanıtım metninde, “çocukların kitle iletişim araçları, pozitivist eğitim ve sokakların kıskacında büyüdüğünün” iddia edildiği belirtiliyor.

Skandalı yansıttığım Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden de herhangi bir ses çıkmadı...

Medreseleşen üniversite...

Şimdi ben buradan tekrar ilgililere sesleniyorum:

1- Çalışmayı yapan ekibin başı vefat edince üniversitenin konuyla ilgisi bitiyor mu?

2- Hayvanın boynu kesilirken besmele okunmasının ya da “helal kesimin” acı çekmeyi önlediğine dair bilimsel bir kanıt yoktur. Hayvanlar da aynı insanlar gibi merkezi sinir sistemleri ve beyinleri olan, bilinç sahibi duyarlı canlılardır. Besmele okuyarak insan boynunu acısız kesemeyeceğiniz gibi hayvanın boynunu da bu şekilde acısız kesmeniz olanaklı değildir!

3- Veterinerlik Fakültesi’nin yanıtında belirtildiği gibi söz konusu çalışma hakkında bilgileri yoksa, üniversitede böyle bir çalışma olmadıysa, neden o haber hâlâ üniversitenin sitesinde yer alıyor?

4- Hipotez, varsayım demektir. Veterinerlik Fakültesi bu çalışmaya “hipotez” diyorsa, neden 3 yıl önce kesin bir kanıta ulaşılmış gibi duyuruldu? Neden üniversitenin internet sitesinde, “Helal kesim uygulanan hayvanlarda kesinlikle ağrı olmadığını ve sakinleştiğini tespit ettik” yazıyor?

5- Üniversite, bu durumda derhal medyaya bir açıklama/düzeltme göndermek ve sitesinden de o haberi çıkarmak zorundadır.

Üniversiteleri medreseye çevirip bilimi kendi amaçlarına, inançlarına alet etmeye kimsenin hakkı yok!