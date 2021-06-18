A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersek'e yenildi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Bosna Hersek'e 64-54 yenildi.
A Milli Takım, EuroBasket C Grubu'ndaki ikinci maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son periyoduna önde giren Potanın Perileri, parkeden 64-54 yenik ayrıldı.
Maçın ilk periyodunu 8-17 geride kapatan Periler, ikinci çeyrekte oyuna ortak oldu ve soyunma odasına bir sayı geride girdi.(26-27)
Geriden gelerek öne geçmeyi başaran Milliler, son 10 dakikaya 44-38 üstünlükle geçti. Son çeyrekte skor avantajını koruyamayan Milller rakibine 64-54 mağlup oldu. Bosna Hersek bu sonuçla 2'de 2 yaptı.
Milli Takım, gruptaki ilk maçında Slovenya'ya 72-47 mağlup olmuştu.
Çeyrek final iddiası devam eden Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında Pazar günü Belçika ile karşılaşacak.
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