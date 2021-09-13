ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalini Rus Daniil Medvedev kazandı
ABD'nin New York kentinde bulunan Arthur Ashe Stadyumu'nda gerçekleştirilen grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde gülen taraf Medvedev oldu.
ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, Rus Daniil Medvedev, oldukça çekişmeli geçen maçta Sırp rakibi Novak Djokovic'i yenerek şampiyon oldu.
ABD'nin New York kentinde bulunan Arthur Ashe Stadyumu'nda gerçekleştirilen grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde gülen taraf Medvedev oldu. Seyirci bir ara Medvedev'i protesto etti.
Djokovic'i her üç sette de 6-4 yenen 25 yaşındaki Medvedev, şimdiye kadar tek erkeklerde kupayı alan üçüncü Rus oyuncu olarak tarihe geçti.
Dünyanın bir numaralı oyuncusu olarak bilinen 34 yaşındaki Djokovic ise 1969'da Rod Laver'dan bu yana, aynı yıl içinde Avusturalya, Fransa ve Wimbledon Açık tenis turnuvalarından sonra ABD Açık'ı da kazanan oyuncu olma peşindeydi.
Maçtan sonra seyircilerin karşısına gelen Djokovic, Medvedev'i tebrik ederek, "Harika bir maç ve turnuvaydı. Eğer bu şampiyonluğu hak eden biri varsa o sendin, iyi oynadın." diye konuştu.
Medvedev de Djokovic'e seslenerek, "Benim için, sen tarihteki en iyi oyuncusun." ifadesini kullandı.
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