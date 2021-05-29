Aziz Yıldırım, haziran ayında yapılacak seçime girmeyecek
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, önümüzdeki seçimde tekrar aday olmayacağı belirtildi.
Fenerbahçe’de daha önce 20 yıl başkanlık koltuğunda oturan, 2018 seçiminde ise Ali Koç’a kaybeden Aziz Yıldırım’ın başkan adayı olup, olmayacağı merak konusu. Peki Aziz Yıldırım yeniden başkan adayı olacak mı?
Ali Koç’un adaylığını açıklamasının ardından diğer adayların kimler olacağı camianın takibinde. Aziz Yıldırım, biliyorsunuz seçim sonrası “Bir daha görev almam, bu defter kapandı” açıklamasında bulunmuştu. Dün eski başkanın bu sözlerini belki bu kararından vazgeçmiş olabilir düşüncesiyle teyit etmek amaçlı yakın dostlarına sordum. Ortak bilgilendirmeleri şöyleydi: Asla aday olmayacak, kararı kesin.
GÖKHAN GÖNÜL BEKLEMEDE
F.Bahçe’de sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek olan Gökhan Gönül’ün geleceğinin, seçimin ardından netlik kazanması bekleniyor. Ali Koç’un, seçim sonrasında tecrübeli futbolcuyla yeni bir anlaşma yapması yüksek ihtimal.
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