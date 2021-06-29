Başakşehir'den Muhammet Demir açıklaması

29 Haziran 2021 Salı, 15:49

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü (İBFK) Üst Yöneticisi Mustafa Eröğüt, sezonu Gaziantep'te kiralık olarak geçiren Muhammet Demir'in transferi için Gaziantep'ten kendilerine gelen bir teklif olmadığını belirterek, tecrübeli futbolcunun yeni sezon planlamalarında yer aldığını bildirdi.

Eröğüt, bir süredir adı Gaziantep ile anılan Muhammet Demir’in durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Muhammet Demir'in ligin en değerli oyuncularından biri olduğunu belirten Eröğüt, şunları kaydetti:

"Geçen sezon Süper Lig'de 15 gol ve 5 asist ile oynayarak skora en çok katkı veren oyunculardan biri oldu. Bizim için değerli bir oyuncu ve iki yıl daha sözleşmemiz var. Teknik heyetimizin yeni sezon planlamasında yer verdiği bir futbolcu ve kamp kadrosunda da yer alacak. Gaziantep FK'nin yeni yönetimi, futbolcumuz Muhammet Demir'in transferi ile ilgili kulübümüzle herhangi bir iletişim kurmamıştır. Bu doğrultuda Gaziantep FK'ye herhangi bir bonservis bedeli tarafımızdan iletilmemiştir. Muhammet Demir'in yeni sezonda takımımıza önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum."