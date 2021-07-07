Çaykur Rizespor'dan Dimitrios Chatziisaias açıklaması

Çaykur Rizespor, 2019'da takıma katılan oyuncusu Dimitrios Chatziisaias'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

DHA
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:44
Çaykur Rizespor'dan Dimitrios Chatziisaias açıklaması
Abone Ol google-news

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Dimitrios Chatziisaias’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Çaykur Rizespor’un resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel oyuncumuz Dimitrios Chatziisaias ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Dimitrios Chatziisaias'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz” denildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler