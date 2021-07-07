Trabzonspor, Ekuban'ın 10 Temmuz'da kampa katılacağını açıkladı

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:58

Trabzonspor'dan Ekuban açıklaması geldi. Yapılan duyuruda Ekuban'ın 10 Temmuz'da kampa katılacağı ve o tarihe kadar izinli olduğu bildirildi.

Trabzonspor'un açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Caleb Ekuban’a özel işleri nedeniyle sezon başı kamp öncesi teknik heyetimiz tarafından izin verilmiştir. Caleb Ekuban 10 Temmuz Cumartesi günü takımımızın kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır."