Trabzonspor, Ekuban'ın 10 Temmuz'da kampa katılacağını açıkladı
Trabzonspor Kulübü, Caleb Ekuban'ın özel işleri nedeniyle 10 Temmuz'da takıma katılacağını açıkladı.
Trabzonspor'dan Ekuban açıklaması geldi. Yapılan duyuruda Ekuban'ın 10 Temmuz'da kampa katılacağı ve o tarihe kadar izinli olduğu bildirildi.
Trabzonspor'un açıklaması:
"Profesyonel futbolcumuz Caleb Ekuban’a özel işleri nedeniyle sezon başı kamp öncesi teknik heyetimiz tarafından izin verilmiştir. Caleb Ekuban 10 Temmuz Cumartesi günü takımımızın kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır."
Açıklama | Profesyonel futbolcumuz Caleb Ekuban’a özel işleri nedeniyle sezon başı kamp öncesi teknik heyetimiz tarafından izin verilmiştir. Caleb Ekuban 10 Temmuz Cumartesi günü takımımızın kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 7, 2021
Kamuoyuna saygılarımızla. pic.twitter.com/RuMwopYV9m
Video Haberler
- Pazarcılardan muhabire saldırı
- Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit
- Sabah saatlerinde skandal olay! Kameraya yakalandılar
- Ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp iş yerine daldı
- Çakarlı kamyona ceza yağdı
- FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza kamerada
- 'Bebek gömüldü' paniği! Gerçek sonradan ortaya çıktı
- Süleyman Soylu hangi bakanlığı istedi?
- Aç kalan kurt oğlaklara böyle saldırdı
- Asansörde kadına şiddet! Anne ve kızına saldırdı
En Çok Okunan Haberler
- Sorun devam ediyor: Akbank'tan art arda açıklamalar
- Erişim sağlanamıyordu: Akbank'tan, KAP'a açıklama
- Süleyman Soylu hangi bakanlığı istedi?
- Bahçeli'nin sözlerine AKP'den ilk yorum
- Türkiye 'Delta plus'ı konuşurken şimdi de yeni panik
- Ve nihayet Soylu yargıyı harekete geçirdi!
- CHP'li Kuşoğlu duyurdu
- İsveçli hakemden Cüneyt Çakır yorumu
- İki seçmenden biri ‘istifa’ diyor
- TL'de tarihi dip!