Trabzonspor, Ekuban'ın 10 Temmuz'da kampa katılacağını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Caleb Ekuban'ın özel işleri nedeniyle 10 Temmuz'da takıma katılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:58
Trabzonspor, Ekuban'ın 10 Temmuz'da kampa katılacağını açıkladı
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Trabzonspor'dan Ekuban açıklaması geldi. Yapılan duyuruda Ekuban'ın 10 Temmuz'da kampa katılacağı ve o tarihe kadar izinli olduğu bildirildi.

Trabzonspor'un açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Caleb Ekuban’a özel işleri nedeniyle sezon başı kamp öncesi teknik heyetimiz tarafından izin verilmiştir. Caleb Ekuban 10 Temmuz Cumartesi günü takımımızın kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır."


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