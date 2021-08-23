Ersun Yanal'dan penaltı pozisyonu için "adalet" açıklaması!
Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal,"Eşit ve adil bir yönetime ihtiyaç var. Her takım için eşit ve adil olursa kimse mağdur olmaz. Lazım olacak bir adalete ihtiyaç var"dedi.
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Yanal, "Çok büyük gol beklentisi taşımayan maç oynandı. Oynamak istediğimiz oyunu denesek de tutturamadık. Daha iyisini yapabilirdik. Çok becerili olamadık. Son kırılma noktasına kadar 2 takım için de gol beklentisi olabilecek bir maç olarak değerlendirmiyorum. Becerileri yüksek bir oyun oynanmadı." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında gelişen Antalyaspor atağında Naldo'nun ceza sahası içinde çıkardığı şutta Szalai'nin koluna çarpan pozisyonla ilgili değerlendirmede bulunan deneyimli teknik adam, "Eşit ve adil bir yönetime ihtiyaç var. Her takım için eşit ve adil olursa kimse mağdur olmaz. Lazım olacak bir adalete ihtiyaç var. Umarım kimse mağdur olmaz." diye konuştu.
Fenerbahçe'nin 90+2. dakikada kaydettiği 2. golden önce yaşanan pozisyonda Naldo'nun ceza sahası içinde üst üste 2 kez çıkardığı şutta topun Szalai'nin koluna çarpmasının ardından Antalyasporlu futbolcular hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazında bulunmuştu. Bu pozisyonun hemen ardından Fenerbahçe, Valencia ile farkı 2'ye çıkarmıştı. VAR odasıyla da görüşen Halil Umut Meler, pozisyonu penaltı olarak değerlendirmemişti.
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